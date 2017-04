Suben las penas a condenados por el caso de la niña salvada por el Cura Brochero

La Corte de Justicia de San Juan aumentó a casi el doble las penas de prisión impuestas a la madre y el padrastro de la niña Camila Brusotti, que fue golpeada brutalmente y quedó al borde de la muerte, pero se salvó por un milagro del Cura Brochero, según fue considerado para la canonización del santo argentino en 2016, informó hoy una fuente judicial.Los jueces de la Corte de Justicia adecuaron las condenas de la madre de Camila, Alejandra Ríos, por considerar que estaba mal calculada, y la de su padrastro, Pedro Oris, a quien le sumó otro delito al de maltratos que le propinaba a la niña.El tribunal integrado por los ministros Adolfo Caballero, Ángel Medina Pala y José Soria Vega subió de 6 a 10 los años de condena a Ríos y de 9 a 17 los que le habían aplicado a Oris en un juicio oral previo.Camila tenía 8 años cuando fue agredida por los adultos que la tenían a su cuidado, que la dejaron gravemente herida en 2013, pero recuperó su salud en un hecho considerado "sin explicación científica" y atribuido a un milagro de Brochero, el 'Cura Gaucho', en el proceso de su canonización.A las 13,30 del 30 de octubre de 2013 Camila ingresó al Centro Integral de la Mujer y el Niño (CIMYN) de San Juan con múltiples lesiones y su madre dijo que se había caído de un caballo, aunque después se comprobó que habían sido producto de una terrible golpiza.La agresión la dejó al borde de la muerte por dos meses hasta que inició "una recuperación meteórica" a principios de enero de 2014, y tres meses después del ataque comenzó a caminar sola, hablar con fluidez e interactuar con su familia.Los jueces de la Cámara Penal de San Juan condenaron a Oris a 9 años de prisión y a su ex pareja Ríos a 6 años de cárcel, pero el fiscal de cámara Gustavo Manini interpuso un recurso ante la Corte de Justicia, que ahora subió las penas a los agresores, lo que podrá ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.La condena original a Oris fue por el delito de lesiones gravísimas, agravadas por el vínculo y por violencia de género; lesiones leves agravadas; pero la Corte de San Juan agregó la figura de abandono de persona en grado de co autor junto a la madre de la niña. Es que ambos dejaron pasar un día antes de pedir ayuda médica.De modo que contra el hombre los delitos que quedaron firmes son como coautor en lesiones leves continuadas porque a Camila le hallaron 42 marcas, agravadas por el vínculo y por violencia de género .Además fue considerado como autor de lesiones gravísimas, porque la nena tiene entre 90% y 95% de incapacidad en su mano izquierda y el 70% en la pierna del mismo lado, y coautor en abandono de persona agravado por el vínculo.En el caso de Ríos, el máximo tribunal local consideró que la condena previa no tuvo en cuenta correctamente todas las aristas de las penas y sólo evaluó los aspectos favorables y no los agravantes, tales como la edad de la menor, la situación de maltrato y la gravedad en la salud de la niña por los golpes recibidos, por lo que elevó la pena.Brochero fue beatificado en septiembre de 2013 y canonizado en octubre de 2016, y constituye el primer Santo auténticamente argentino que con apenas 30 años se había instalado en Villa del Tránsito, hoy Villa Cura Brochero, en Córdoba, para comenzar su peregrinar transerrano montado en su mula 'Malacara' y ocuparse de las necesidades de los más humildes de zonas totalmente inhóspitas.