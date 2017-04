Inconsciencia al volante: Se filmaron corriendo una picada a más de 240 km/h

"Así que, dale. Metanlé, boludo. Empiecen a acelerar y que les chupe un huevo, si ya la hicieron", dice uno de los conductores que protagonizaron una temeraria picada a lo largo de varias avenidas de la Capital Federal. La carrera -entre un Porsche Cayenne y una camioneta Dodge RAM- comenzó en plena avenida 9 de Julio y los llevó por varias calles y avenidas del microcentro, Palermo, Villa Crespo y hasta la autopista Illia.

Toda la secuencia fue filmada desde el Porsche y subida a un canal de YouTube. En las imágenes puede observarse las imprudentes maniobras que se ven obligados a realizar para evitar a los demás autos. En algunos puntos de la "competencia" se ve cómo los vehículos superan los 240 kilómetros por hora, a pesar de los puntos de control de la policía que burlaron y de las cámaras de seguridad instaladas por el gobierno de la Ciudad. Incluso, en ciertos tramos, se ríen y vanaglorian de eludir a las autoridades.Los jóvenes hacen giros que están prohibidos y hasta corren una picada a lo largo de los carriles exclusivos del Metrobus. Cubren sus patentes para no ser identificados y dicen que "todo es por la adrenalina". "Está infrenable: tuve que tirar el freno de mano" o "está explotado de tráfico", fueron algunas de las frases que los conductores lanzaron mientras transitaban a toda velocidad.Sobre la autopista Illia, ambos vehículos chocan y desplazan la barrera del peaje para seguir viaje. Quedó claro que su intención no era parar casi en ningún momento y que las reglas no importaban, poniendo en riego la vida de otros automovilistas y peatones."Me venía corriendo la Policía, me bajé para sacarle el cubrepatente. Yo pensé que me corría la Policía, boludo. Le dije, arrancá, arrancó y el otro se fue a la mierda y yo quedé ahí y dije 'ahora viene y frena un patrullero y me cagan cogiendo en la cárcel. Pero bueno. No pasó nada. Estamos vivos y disfrutando la adrenalina", dijo uno de los conductores al finalizar la picada."Nosotros cruzamos, tres patrullas, dos escuadrones en moto", dijo otro de los choferes. "En la General Paz había una banda de policías", sostuvo uno de los acompañantes.El video cuenta con cierto nivel de edición. A pesar de filmarse ellos mismos dando su testimonio, se percataron de cubrirse la cara para no ser identificados luego de que las imágenes fueran subidas a Internet. Además, en algunas partes de la filmación introdujeron elementos y sonidos propios de los videojuegos de autos.Por ejemplo, en la edición ubicaron en la parte superior derecha pequeñas estrellas, que indican qué tan cerca estaba la policía. Este elemento es un signo distintivo del clásico juego GTA. O, por ejemplo, musicalizaron algunos tramos con la banda sonora de Need For Speed, un videojuego que básicamente consiste en correr picadas ilegales en las ciudades y burlar a la policía.