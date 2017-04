"A mi hija la agarró una banda de degenerados", dijo el padre de Araceli

La familia de la joven Araceli Fulles, hallada muerta tras permanecer desaparecida desde el 2 de abril, cuestionó a la fiscal que investiga el caso, Graciela López Pereyra, al afirmar que "no sabe ni donde está parada, no sabe nada", y pidió que los detenidos "se pudran en la cárcel".El padre de la joven, Ricardo Fulles, en diálogo con la prensa en la puerta de su casa, aseguró: "No lo conozco al prófugo ni a los otros detenidos"."La fiscal trabajó mal desde el principio. Ella pensó que era una película. No me llamó luego de que apareciera el cuerpo", contó Fulles.Al ser consultado sobre qué le diría a Darío Badaracco, presunto autor del crimen que está prófugo, dijo: "Por qué se ensañó así con una mujer, por qué no lo hace con un hombre. La madre debe ser una basura como él".