Consejos para continuar con el entrenamiento físico a pesar del frío

Con la llegada de las bajas temperaturas, el entrenamiento para mantenerse en forma puede llegar a costar un poco más. Es por eso queconsultó a un entrenador de atletismo que se desempeña como profesor en Parque Berduc, Pablo Dormich, por algunos consejos para la hora de continuar con la actividad física durante esta época del año."Modificar el horario de trabajo, acercarnos más a la hora del mediodía y si lo hacemos de noche, contemplar el uso de ropa de abrigo", fue la primera recomendación del instructor, al tiempo que agregó: "La ropa de algodón absorbe más la transpiración, y las remeras y calzas térmicas previenen el enfriamiento".El consejo fundamental radica en la "hidratación" ya que según aclaró: "La transpiración no disminuye el peso corporal, ni lo favorece"."Si uno hace fitness y quiere mantenerse en un peso corporal, ya el frío facilita la pérdida de calorías porque hay que contrarrestar la ambiental, es por eso que el invierno es la mejor época del año para perder peso", instó Dormich.Las recomendaciones van acompañadas de las precauciones. "Al término de la actividad física, hay que hacer el cambio de ropa mojada por la seca, y si tengo la posibilidad de tomarme una ducha con agua caliente para no perder más gradualmente la temperatura, es mejor", subrayó.El profe también argumentó que durante esta época de temperaturas más bajas, "hay que estirar más que en el verano porque la temperatura fría contrae los musculos"."La movilidad articular y la flexibilidad en el proceso del entrenamiento requieren de un proceso un poquito más largo", acotó.Finalmente, Dormich aconsejó entre risas "que sean conscientes y que no guarden los dos kilos del invierno para el próximo verano".