La mamá de Gisela pide "que no tengan piedad" con los acusados por el crimen

La familia de Gisela López, la joven de 19 años que estuvo desaparecida 18 días y fue hallada sin vida en un descampado a 500 metros de su casa, debe prestar declaración hoy en lo que será el primer día de juicio por el crimen registrado en abril del año pasado.Al respecto, Gabriela Monzón, mamá de la chica, anteel programa que se emite por, adelantó que espera la pena máxima para los acusados por el crimen de su hija. "Que no tengan piedad, como ellos no la tuvieron con mi hija", sentenció.Es que por el homicidio de Gisela, están sentados en el banquillo de los acusados Mario Andrés Saucedo, alias Negro, de 54 años, ladrillero; Elvio Andrés Saucedo, de 29 años, ladrillero; Matías Alejandro Vega, alias Matute, de 19 años, desocupado, todos domiciliados en Colonia Oficial 12, detrás del Barrio 120 Viviendas, de Santa Elena; y Rocío Marlene Altamirano, de 19 años, desocupada, domiciliada en Barrio Virgen del Rosario de San Nicolás, de Santa Elena.En la oportunidad, Monzón dijo conocer a Saucedo, pero no a sus hijos, a quienes recién conoció durante una audiencia que se hizo en La Paz."Es un logro porque tratamos de obtener justicia por Gisela. Como en todas las marchas, lo único que queremos es justicia porque ella ya no está con nosotros, es la única víctima", lamentó la mujer.La mujer antedijo sentir "indignación" tras la muerte de su hija. "Queremos que las leyes cambien a favor de las victimas porque estamos cansados de perder a nuestros hijos y que rompan una familia"."Mi hija quería estar con nosotros, llegó hasta mitad de camino, nunca llegó a casa", rememoró sobre aquel viernes 22 de abril de 2016."Estuve hasta las 14 ese día, con ella, le pedí que termine de cortar unos cartones y me dijo que se iba a acostar un ratito porque después tenía que ir a la escuela, y esa fue la última vez que la vi. Llegue a las 20 y ella ya no estaba. Al día siguiente me despertó mi hijo para decirme que no había vuelto a dormir. Fue una búsqueda que se hizo desde el mediodía, durante toda la noche. El domingo. Fueron siete días sin parar con lluvia y frío. La buscamos intensamente y no hubo caso para encontrarla. Lamentablemente después se la encontró sin vida gracias a un chico que vio su cuerpo y dio aviso a la policía", sintetizó.La familia de la joven dijo no tener dudas de la investigación que llevó adelante el fiscal Alfieri.