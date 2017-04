Una entrerriana dio a luz a su tercer hijo en el baño de la casa

Lía García dio a luz a su tercer hijo en el baño de su casa del Barrio Puerto Márquez de La Paz. Ocurrió el jueves y la situación, poco particular, mantuvo en alerta a los vecinos de la zona y al personal del Hospital 9 de Julio de esa localidad.



"El miércoles estuve con dolores, me acerqué a la guardia del hospital pero como todavía me faltaban varias semanas para cumplir los nueves meses, volví a mi casa con total normalidad", rememoró la parturienta.



"Al día siguiente también estuve toda la mañana con dolores, después del mediodía fui al baño y de un momento a otro, comencé a dar a luz", contó. "Al momento que ocurrió todo, yo estaba acompañada de mi familia y mi marido. Cuando di a luz, el padre fue quien lo tomó en brazos y gracias a que los vecinos llamaron a la ambulancia, llegamos rápidamente al hospital".



"Todo pasó en cuestión de minutos, estaba en el baño con dolores pero no me imaginé que Maximiliano estaba por nacer", agregó con una sonrisa en su rostro.



"El bebé nació con 1 kilo 600 gramos y con 32 semanas de gestación, su nombre es Maximiliano Agustín y se encuentra bien pero en el hospital San Roque ya que al ser prematuro necesitaba una atención especializada. Yo me encuentro bien, esperando el alta para viajar a Paraná y estar con él".



Por último, la mujer agradeció a todas las personas del barrio que se acercaron para ayudarlos de una u otra forma y al personal del hospital 9 de Julio por la atención. (El Ojo Mirador)