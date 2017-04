Descubrieron planeta con la misma masa que la Tierra, pero es demasiado frío

Científicos descubrieron un planeta con la misma masa que la Tierra. Este nuevo planeta orbita alrededor de una estrella a la misma distancia que la Tierra lo hace del sol.



Este nuevo planeta es "probablemente" demasiado frío para ser habitable para la vida tal como la conocemos, lo que llevó a los científicos a bautizarlo informalmente como el planeta "Iceball" (bola de hielo). Aunque, oficialmente, su nombre es el más técnico OGLE-2016-BLG-1195Lb.



El descubrimiento -informaron desde la NASA- "contribuye a que los científicos comprendan los tipos de sistemas planetarios que existen más allá de los nuestros". Más precisamente, agregaron, este planeta ayudará a los científicos en su búsqueda de determinar la distribución de los planetas en nuestra galaxia.



"Este es el planeta de menor masa jamás encontrado a través del "microlensing"", dijo Yossi Shvartzvald, un investigador postdoctoral de la NASA.



¿Qué es el microlensing?

"Microlensing es una técnica que facilita el descubrimiento de objetos distantes usando estrellas de fondo como 'linternas'. Esta técnica ha encontrado los exoplanetas conocidos más distantes de la Tierra", informaron.



¿Cómo funciona esta técnica?

"Cuando una estrella -explican desde la NASA- cruza delante de una estrella brillante en el fondo, la gravedad de la estrella del primer plano enfoca la luz de la de atrás, haciéndola parecer más brillante".



El planeta 'Iceball' está a casi 13.000 años luz de distancia (un año luz es la distancia que viaja la luz en un año) y orbita una estrella tan pequeña, que los científicos no están seguros de si es, efectivamente, se trata una estrella.



Se trataría de una "enana marrón", una especie de estrella cuyo núcleo no es lo suficientemente caliente como para generar energía a través de la fusión nuclear. Esta estrella, en particular, es sólo el 7,8 por ciento de la masa de nuestro sol.