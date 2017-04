Siguen las marchas por beba que la Justicia descarta que fuera abusada

Este jueves al mediodía, se realizó en Concepción del Uruguay la tercera marcha en apoyo a las dos médicas del Hospital Urquiza y. Los manifestantes partieron desde el centro de la Plaza Ramírez y marcharon alrededor del principal paseo público de la ciudad.Cabe recordar que el miércoles se difundió un informe oficial en el que busca despejar dudas sobre el supuesto caso de abuso de una niña de 16 meses que fue internada en Concepción del Uruguay y a la que se le diagnosticó el contagio de sífilis.En el escrito se afirma que " la Unidad Fiscal descartó la comisión de delito penal en perjuicio de la misma , se continuará trabajando coordinada y articuladamente en pos de la restitución de derechos de todo el grupo familiar involucrado", reza el comunicado.La jefa del Servicio de Ginecología y secretaria técnica del hospital "Justo José de Urquiza" de Concepción del Uruguay, Vanina Politi, dijo que llamó la atención la contundencia de la comunicación de la Justicia afirmando que no hubo abuso a la menor . "Consideramos que no necesariamente tiene que haber una penetración vaginal o anal para que exista un abuso", resaltó.

Una vez finalizada la marcha, los representantes del colectivo #Ni una Menos, Brujas Insurrectas y familiares de la bebaIngresó una integrante del colectivo feminista "Brujas Insurrectas", una docente, la tía abuela de la víctima, y Antonella, una joven que conoce el entorno familiar desde su ayuda particular. Al ingresar al encuentro, la movilización se fue disolviendo, quedando allí algunos en apoyo a las que dialogaban con el juez. Al salir, hicieron un breve resumen de la reunión: "Nos recibieron en el Juzgado de Familia, el juez Andrés Torres. Él nos explicó que no tiene la causa acá, que la causa la lleva adelante el Fiscal Martínez Uncal. Después nos explicó que a ellos, de parte del Copnaf no les llegó nada. Ellos son los encargados de que la niña no vuelva a su hogar, se mande a otro, y todo eso. Ellos no tienen el poder para pedirle al Copnaf que actúe, porque funciona de forma autónoma. Entonces nos explicó que el reclamo debe hacerse en Fiscalía o el Copnaf"."Le quise dar a entender que lo que estamos reclamando en esta marcha es el mal actuar del Copnaf, que pasaron dos semanas y todavía no se pidió ninguna medida tutelar, y a la Fiscalía por lo que estaban", manifestó una de ellas.Sobre si se tiene conocimiento de la realidad que vive esa familia, dijeron que el juez manifestó: "Nos dijo que no tiene conocimiento sobre lo que ocurre en la familia, sabe lo que se ha enterado desde los medios. Se interiorizó sobre lo que había pasado pero la causa no se trabaja en este juzgado, y el Copnaf tampoco mandó ninguna medida. En el caso de que el Copnaf establezca que la niña no vuelva a su hogar ellos pueden activar, sino no"."Entonces si desde el Copnaf se determinó que no hay abuso no se va a investigar nada, no se va a buscar un abusador si no hay abuso", agregaron. Por otra parte entre los presentes una profesional comentó al diarioque "generando nuevos cuestionamientos entre los presentes.Concluyendo,, que se espera le den el alta para el fin de semana entrante. No obstante, se seguirá pidiendo por la situación de la familia, en la que hay otros menores en vulnerabilidad.