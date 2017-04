El pedido desesperado a Macri por María Jimena Rico, detenida en Turquía

María del Valle Rico, hermana de María Jimena Rico, la joven hispano-argentina detenida en Estambul después de fugarse con su novia egipcia, Shaza Ismail, pidió hoy la "urgente intervención del presidente Mauricio Macri para lograr la liberación de la chica.



"Le pido encarecidamente al presidente Macri que interceda a favor de la liberación de mi hermana", dijo a Télam María del Valle desde su casa en Torrox, Málaga.



María Jimena Rico escapó de Dubai junto a su novia después de que la familia de ésta última las denunciara por ser lesbianas, en un periplo que se inició en Londres y siguió por Dubai, Georgia y Turquía.



"El cónsul general argentino en Estambul, Martín Laffarguete, se está moviendo mucho allí para ayudar a mi hermana, pero no sé si esto será suficiente para ayudar a su pareja", explicó la joven.



En diálogo con Télam, Laffarguete reconoció que están ocupándose de muy de cerca por la situación de la joven Jimena Rico. "Pero, como se sabe, nos podemos ocupar de los ciudadanos argentinos en el exterior, pero acerca de la situación de la pareja de la señorita Rico tienen que ocuparse las autoridades competentes de Egipto", aclaró.



"Estamos muy preocupadas porque mi hermana, que es una buena persona, no va abandonar a su pareja allí, no se va a ir sin ella y dejarla allí, por eso pido que se las ayude a las dos", aseguró María del Valle.



"Tanto mi hermana como yo somos ciudadanas argentinas. Le ruego al presidente Macri que nos ayude e interceda ante el gobierno turco para que liberen a mi hermana y a su pareja", reiteró la joven, quien indicó que su hermana "está muy asustada, hace tres días están detenidas en un centro de deportación donde no les dan de comer".



"Mi madre está un poquito mejor porque sabe que mi hermana está viva pero no estará tranquila hasta que no la tengamos aquí junto a nosotros", dijo la joven. María Jimena Rico, nacida en Argentina y de padre español, estuvo desaparecida desde el pasado lunes, cuando se dirigía junto a su pareja supuestamente a un hotel en Estambul.



"Hasta Georgia llegaron en coche, las llevó el padre de un amigo de ellas y de ahí se tomaron un autobús hasta Estambul. Apenas bajaron, la policía turca las detuvo y las llevaron a un centro de deportación que está cerca de la terminal", dijo María del Valle.