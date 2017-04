Pudo conocer a su madrina, 59 años después, gracias a dos mochileros

Gracias a un fugaz encuentro con mochileros, un vecino de Chajarí pudo reencontrarse con su madrina, a quien no veía desde hacía 59 años.



Néstor Antonio 'Zapiro' Sgüerzo, es un conocido bicicletero de Chajarí. Según contó, sus padres se instalaron en la localidad bonaerense de Punta del Indio, cuando él no había nacido. Durante ese tiempo, ellos conocieron a una familia del lugar y se fueron a vivir a una pequeña casa que alquilaron.



Más adelante, nació él. A su padre se le presentó la oportunidad de volver a Entre Ríos, esta vez para trabajar en Federación, por lo que la familia se mudó una vez más.



"En ese momento, yo aún no era bautizado, y mis padres no querían viajar sin que yo recibiera el Bautismo; cuando decidieron hacerlo, justamente una chica jovencita, que durante un tiempo cuidó a mi hermana, y cuyo nombre era Elba, se estaba por casar. Por lo tanto, el mismo día que Elba y su novio se casaron, yo recibí el Bautismo, y ellos fueron mis padrinos", rememoró Sgüerzo ante Chajarí al día.



"Pasaron los años, y un día le pregunté a mi madre por mis padrinos, pero ella no recordaba nada más que el nombre de mi madrina. Pero nunca puse demasiado interés en moverme para tratar de conocer algo sobre ella", rememoró. La coincidencia que lo llevó a su madrina Tiempo atrás, un amigo de Sgüerzo, Oscar 'Cacho' Dell´Orto, conoció a dos mochileros que recorrían el país y, en su paso por Chajarí, tomaron contacto con él.



En ese momento, éstos le manifestaron su intención de adquirir dos bicicletas para darle continuidad a su viaje; por lo que Dell´Orto los llevó hasta el taller de Sgüerzo. Allí comenzaron a conversar y, en el momento en que Sgüerzo les preguntó desde dónde venían, ellos lo sorprendieron al decirle que lo hacían desde la localidad de Punta del Indio.



A los mochileros, ese nombre les resultó familiar. Pero solo fue eso y continuaron su viaje.



Lo cierto es que dos meses más tarde, Dell´Orto habló nuevamente con Sgüerzo, y le comunicó que había tomado contacto telefónico con los mochileros, quienes le manifestaron que al regresar a Punta del Indio, hablaron con una mujer de su familia y le comentaron que estuvieron en Chajarí.



Enorme fue la sorpresa de la mujer porque ella era justamente Elba, la madrina a quien Sgüerzo no veía desde hace 59 años.



Desde ese momento, tanto Néstor en Chajarí, como Elba (que hoy tiene 87 años), en Punta del Indio, comenzaron a recabar información, a hurgar en su historia para caer en la cuenta que eran ahijado y madrina. (Chajarí al día)