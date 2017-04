Joven huyó a Turquía, perseguida por la familia de su novia, y desapareció

Una joven de 28 años nacida en la Argentina, aunque de nacionalidad española, desapareció en Turquía, país al que llegó tras huir con su novia, de nacionalidad egipcia, desde Dubai, donde ésta había sido denunciada por su familia por mantener una relación homosexual.



La denuncia de la desaparición la realizó en España la madre de la joven, Ramona Teresa Montero, también de nacionalidad argentina, quien afirmó ante las autoridades que "no sabe nada" de su hija, María Jimena Rico, desde el fin de semana pasado, cuando ésta y su pareja se dirigían supuestamente a un hotel en la ciudad de Estambul.



Según señalaron portales de medios españoles y la Agencia Europa Press, Montero hizo saber que el domingo pasado había tenido una conversación telefónica con su hija, en la que le señalaba que si no llegaba a Estambul se pusiera en contacto con la embajada porque "algo malo le había pasado".



En la denuncia, la madre relató que María Jimena y su pareja regresaban de Dubai, adonde habían viajado para ver a la madre de la joven egipcia supuestamente enferma. Cuando llegaron allí, se enteraron de que el padre de la pareja las había denunciado por su homosexualidad, condición que en ese país es un delito.



También refirió que lograron escapar hacia Georgia, pero que allí fueron interceptadas por familiares de la joven egipcia que les rompieron sus documentos y visas, por lo que la policía georgiana las depositó en Turquía.



La mujer añadió que en ese tramo del viaje, cuando las dos mujeres buscaban llegar a Estambul desde la localidad de Samsun en ómnibus para viajar a Londres, donde trabaja María Jimena, desaparecieron.



Ramona, quien vive en Torrox, una localidad española de la Costa del Sol, en Andalucía, cercana a Málaga, dijo que "nunca llegaron al hotel" ni a la embajada española, por lo que expresó su temor por la vida de su hija y de la otra mujer "al resultar ser la homosexualidad un delito muy perseguido en los países árabes".



Una hermana de la joven desaparecida dijo a la prensa en España que los familiares se pusieron en contacto con las embajadas de ese país y de la Argentina en Turquía, pero que hasta el momento "no hay novedades".