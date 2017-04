Sabrina Gullino, y una emotiva carta en el cumpleaños de su madre desaparecida

Sabrina Gullino Valenzuela Negro. Así dice Sabrina que prefiere que la nombren. Gullino es el apellido de Raúl y Susana, sus padres adoptivos que la fueron a buscar un día de 1978 a un juzgado, sin conocer de dónde venía, qué había pasado con sus padres, ni dónde había nacido.



Valenzuela y Negro son los apellidos de sus padres: Edgar Tulio "Tucho" Valenzuela y Raquel Negro, secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura.



El gran anhelo de Sabrina es hallar a su hermano mellizo.



Este miércoles, a través de su perfil de Facebook, publicó una emotiva carta en referencia a Raquel Negro, su mamá desaparecida.



El texto:



"HOLA ESTAS AHÍ?

Soñé que iba a tu casa a tomar mates. Y me recibías como si nada, alegre y abrasiva. Apresurada y brillante. Tan hermosa con tus cabellos dorados y la sonrisa de los que no les pasan los años.

-Te planchaste el pelo, me dijiste.

-Vos también.

-Y qué querés que haga con esta maraña. Pero en esta casa sólo tengo la plancha de la ropa- e hiciste una mueca con el brazo.

-Es que después de acá me voy a Paraná. Seguimos una nueva pista. ¿Vos estás segura que nació con vida el gurí?

-Cómo no voy a saber si los tuve en mi pecho.

-¿Un rato largo?

-Lo suficiente.

-Ah.

Me cebaste un mate con la naturalidad con que lo hacen las amigas, con la mirada fija en las persistentes burbujitas del centro-bombilla. Era un mate de metal, color verde gastado, de esos muy antiguos que suelen tener los almaceneros.

-No sabés lo grande y avispada que está la gordita. Alucinamos en su espiral infinita de los por qué. Está hermosa. Baila como Pipi y se trepa a todo lo que puede.

- Algún día traela y déjamela que yo te la cuido- me reprochaste- Soy su abuela.

- Yo quiero, pero no es fácil dar con un sueño como este. En la mayoría todo se confunde. No puedo hablarte tan claro.

-Querés comer algo? Hay bizcochitos.

-Bueno, dale.



"Hoy mi mamá cumpliría 68 años. Y la imagino de tantas maneras inconclusas. Pero hay algo que es de ella y que es de todos. Uno de sus hijos-el melli- que anda caminando solo por ahí, atrapado del otro lado del espejo. Adentro de un sueño que no le dice la verdad", aseveró la joven en la publicación en Facebook.





Raquel Negro dio a luz en el Hospital Militar de Paraná. Junto con Sabrina nació su hermano mellizo (el "Melli" lo nombra ella todo el tiempo), a quien ella busca acompañada de sus otros hermanos: Sebastián Alvarez (hijo del primer matrimonio de su madre, a quien Tucho crió como su hijo hasta su secuestro) y Matías Espinoza Valenzuela (hijo de su padre y una pareja anterior a Raquel).



