Del total de chicos que esperan ser adoptados, 30 superan los 13 años

Desde el próximo martes 2 de mayo y por un plazo de diez días hábiles, se realizará la segunda convocatoria del año para inscribirse al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.Quienes deseen anotarse, deberán concurrir a la sede del RUAER, ubicada en calle Santa Fe 278 de Paraná, o a la Defensoría Pública más cercana a su domicilio, acompañando D.N.I., y documentación que acredite su domicilio actual y una residencia efectiva en la Provincia de Entre Ríos por un término no menor a los dos años.Respecto a la situación en la provincia, la abogada María Silvana Spais, a cargo de la Secretaría del Registro de Adoptantes de Entre Ríos, indicó aque hay unos 100 chicos que esperan ser adoptados, la mayoría de ellos menores de 13 años."Cada vez que tenemos estas convocatorias se actualizan las estadísticas porque nos interesa poder dar a conocer a la gente interesada la realidad de la provincia en materia de adopción sabiendo que, en esta temática, rondan muchos mitos y prejuicios", dijo la profesional.En tal sentido, señaló que actualmente, para todos ellos "se está trabajando en la búsqueda de familia".Consultada sobre losmás comunes cuando hablamos de adopción, Spais señaló que. En este sentido, explicó que "estas demoras tienen que ver con que, y en realidad todos los niños que esperan, superan esa edad o están dentro de un grupo de hermanos de 3 o más niños o tienen alguna patología de salud que necesita ser atendida. Lo que más preocupa es la espera de los niños donde no encontramos familia que tengan capacidad para ser sus padres a través de la adopción. Por otro lado,".Por contrapartida,Cada vez que se abre la convocatoria, la cantidad de inscriptos va entre los 15 y 25. En febrero de este año hubo 14 inscripciones. "A partir del encuentro informativo se les da un año para poder inscribirse ya que hay familias que requieren más tiempo para poder pensar y armar un proyecto adoptivo antes de presentarlo", explicó Spais.Finalmente, la Secretaría del Registro de Adoptantes de Entre Ríos, manifestó que "no buscamos la masividad de las postulaciones, no queremos ser un registro que duplique la cantidad sino que buscamos ser un registro que, aquellos postulantes que se inscriban conozcan la realidad y sepan de qué se trata este proyecto".