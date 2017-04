Una joven salió para entregar una invitación a su fiesta de 15 y no regresó

Eran las dos de la tarde del martes y no paraba de llover. Cada vez que llueve fuerte en Villa Jardín las calles se inundan y se hace imposible salir de las casas, pero Katherine tenía que llevarle la invitación para su fiesta de 15 a uno de sus primos. El próximo 13 de mayo es la fiesta y no queda mucho tiempo para repartirlas.

"Mirá cómo llueve gorda, quedate, te vas a empapar", le dijo Daniela, su hermana mayor, antes de salir. Pero Katy salió igual de su casa en Emilio Castro y Potosí, en el partido de Lanús, donde vive con sus hermanos y su mamá.



Se tomó el colectivo 9 en la esquina de su casa que la dejaba a pocas cuadras. Una tía se la cruzó en el colectivo. "Voy para lo de Jaqui", le dijo y fue la última que la vio.

Se hicieron las cinco, las seis, las siete de la tarde y Katherine no aparecía. "Empezamos a llamarla y cuando vimos que no contestaba comenzamos a llamar a los familiares. Nos enteramos que Kathie nunca había llegado a la casa de mi primo y nadie con los que hablamos, la vio o le dijo que se iba a ir a otro lado", contó Daniela en diálogo con minutouno.com.



"A las nueve de la noche mis papás fueron a hacer la denuncia a la comisaría", agregó Daniela. La denuncia se hizo en la comisaría 5ta de Villa Diamante. Los efectivos le tomaron la denuncia y comenzaron a buscarla. "Salimos con mi papa, los policías, los familiares que tenían auto a buscarla por todos lados pero no tuvimos nada", dijo Daniela.



Alrededor de las 23, el perfil de Katherine se contactó al Facebook pero como la policía logró hackear su celular creen que podrían haber sido ellos mientras buscaban información. "Le hablamos y no contestó. Ahora la policía nos tiene que confirmar si fueron ellos, creemos que sí", contó la hermana mayor.



"Hoy a las 17 vamos a hacer una marcha a la comisaría para que activen la búsqueda. Estamos desesperados, ella no es de hacer estas cosas, nunca se va sin avisar y si se retrasa en algún lugar siempre avisa. Tenemos miedo de que le haya pasado algo", agregó Daniela.

Katherine estaba vestida con pantalón rojo, una campera de cuero y unas botas negras. Por cualquier información la familia pide contactarse al 1536141552.