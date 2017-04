Cuestionan que se investigue a las médicas que hablaron del abuso a una menor

Fuertes reacciones

El pasado jueves 20 de abril, Elonce.com informó que pediatras del Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay confirmaron que una beba de un año y cuatro meses estaba internada en el nosocomio, con lesiones provocadas por un presunto abuso. Además, explicaron que la menor se contagió de sífilis y está bajo tratamiento.Además, las especialistas dijeron en declaraciones aque el ingreso de la pequeña se produjo el sábado 15 de abril, y ese día, se realizó la comunicación a la Justicia y se apersonaron los agentes del Copnaf. Sin embargo, hasta ese jueves, no se había realizado otra actuación en el tremendo hecho, por lo que decidieron que la nena se quedara en el hospital, ya que se temía por la vida de la menor si continuaba en su casa La nota realizada por la médicas causó estupor en la sociedad por el caso y generó llamativas reacciones en organismos provinciales como el COPNAF, el Ministerio de Salud y una embestida inesperada del Procurador General de la provincia, el doctor Jorge Amilcar García , quien el viernes 21 de abril, anunció que increíblemente, iba a investigar a las médicas que comunicaron la situación en los medios de comunicación.En diálogo con, el doctor García señaló que "creemos que existe una vulneración del secreto de la investigación por parte de las médicas, por lo que solicitaremos al Ministerio de Salud, que se actué en consecuencia", dijo.Sin dudar el funcionario judicial fue al límite contra las doctoras y agregó que "se actuará en consecuencia, si se comprueban los delitos sospechados. No podemos permitir que se dé información a la prensa, antes de que esos informes sean enviados a la Justicia", disparó el procurador en alusión a las jóvenes doctoras que con aguda preocupación dieron a conocer el aberrante caso.Asimismo, el Procurador García fue enfático al señalar que se estaría violando el secreto profesional. "Los primeros en ser notificados de los resultados somos nosotros y no de la manera que se hizo a la prensa. Más allá de la ilicitud que exista en la revelación del secreto, vamos a pedir al Ministerio de Salud que actué en consecuencia", finalizó en su llamativa reacción ante la publicación de una situación que causó estupor en la ciudad de Concepción del Uruguay.La increíble reacción de los organismos, generó que la sociedad de Concepción del Uruguay se volcara a las calles.El caso generó estupor y los ciudadanos realizaron, el viernes 21 de abril, una marcha para reclamar justicia en el caso y también, para apoyar a las jóvenes médicas que hablaron del caso en los medios.Después de conocerse las llamativas declaraciones del Procurador General de la provincia, el doctor Jorge Amilcar García, la comunidad de Concepción del Uruguay, se movilizó nuevamente el sábado 22 de abril, para dar su respaldo a las preocupadas médicas que se refirieron al abuso de la niña de 16 meses.Poco más se conoció acerca del caso después de la contundente marcha a favor de las médicas del hospital Urquiza de Concepción del Uruguay. Incluso, casi ningún referente político o judicial se manifestó al respecto de la intempestiva investigación que iniciaría el Procurador García y el Ministerio de Salud contra las médicas.Sin embargo, el Comité de Concepción del Uruguay de la UCR, se refirió en duros términos a la decisión de García y del Ministerio de Salud."Se quiere penalizar al mensajero y no en buscar al autor o autores del hecho", señalaron desde la UCR de esa ciudad en un comunicado enviado aEn un texto enviado a ese medio, desde el Comité Ciudad de la UCR manifestaron "indignación" ante el hecho de abuso sexual a una niña de 16 meses. Dicen que "se observa, que se quiere penalizar al mensajero y no queda claro que el esfuerzo, esté en buscar al autor o autores del hecho para que quede detenido", sostiene el escrito.