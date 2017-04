Desesperado pedido de intendente por localidad a punto de inundarse

Foto 1/2 Foto 2/2

El jefe comunal de Melincué, Gabriel Rébora, advirtió que el pueblo santafesino "se está por inundar" debido a la crecida de la laguna homónima por las luvias de las últimas horas y que ya "no hay más tiempo" para esperar ya que los terraplenes de contención están por ser desbordados.



"Estamos en un punto donde no hay más tiempo para esperar, hacer diagnósticos, recorrer las vías burocráticas. El pueblo se está por inundar", dijo el jefe comunal de Melincué en una nota enviada a Vialidad Provincial y funcionarios de Hidráulica de Santa Fe.



Y agregó: "Esto no es una crítica ni un reclamo, es un ruego a la provincia", remarcó Rébora en el escrito al que tuvo acceso Télam. El jefe comunal, junto a una treintena de vecinos exigió que se tomaran "medidas urgentes" ante el crecimiento de la laguna, que "está a dos centímetros de rebasar los terraplenes en la zona suroeste del pueblo e ingresar al casco urbano".



Rébora detalló que "venimos reclamando administrativamente y en los medios desde hace cinco años el canal por nivel, la ampliación de las bombas; un terraplén que garantizara la seguridad del pueblo. Nunca nos escucharon. Y fuimos respetuosos de los pasos que la provincia nos planteó. Ya no hay más tiempo. El pueblo se inunda", sentenció Rébora.



En tanto, a raíz de la intensa precipitación caída en las últimas horas, personal de Defensa Civil, del Ejército Argentino y Bomberos Voluntarios trabajan en la colocación de bolsas de arena en sectores que rodean a Melincué, para contener el avance del agua sobre el ejido urbano. "La parte más crítica es en el alteo del canal abductor que saca el agua de la laguna, y que pasa por la parte oeste y norte del pueblo. Una de los sectores más castigados es la parte posterior a donde se halla el Casino", comentó a Télam el jefe de Bomberos Voluntarios de Melincué, Waldemar Nardi.



Si bien dijo que por el momento no hay vecinos evacuados y que la ruta provincial 90 permanece cortada al tránsito, calificó de "crítica" la situación, que podría empeorar si por la noche sopla el viento sur, lo que superaría el muro de contención que se realiza con bolsas de arena. "La contención está hecha con bolsas de arena, esto es lo que por ahora está frenando el avance del agua de la laguna. Hasta las 16 horas estuvo lloviendo en forma intensa, y lo que se teme es que se levante viento sur y nos tire más agua sobre la ruta", señaló.



El jefe de los bomberos de Melincué, aseguró que pese a los trabajos de contención que se realizan "el panorama es crítico", porque "siempre aparecen filtraciones". "Y como existen sectores muy anegados, que no permiten el ingreso de maquinarias, se está llevando bolsas de arena a bordo de dos embarcaciones a través del canal", completó el servidor público. Detalló que ese trabajo lo están llevando adelante dieciocho hombres del Ejército Argentino, junto a personal de Defensa Civil y de Bomberos Voluntarios de Melincué.