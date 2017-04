Temporal provocó destrozos y anegamientos en Mendoza

Este martes una fuerte tormenta se desató sobre la provincia cuyana, causando todo tipo de inconvenientes. En este sentido, desde Defensa Civil informaron que realizaron 187 intervenciones para asistir a familias afectadas.



"Estamos esperando tener 3 o 4 días de sol para comenzar con el operativo de arreglos de techos", agregaron desde el organismo.



"Venimos con una situación atípica: granizo y mucha tormenta. Por el momento no tenemos notificación de que se haya tenido que abrir un centro de evacuados", explicó a medios locales Alejandro Verón, director de Contingencias del Ministerio de Salud.



Guaymallén, el departamento más poblado de la provincia, fue el más afectado. "La situación es muy complicada porque Mendoza no está preparada para estas lluvias y es hora de que empecemos a realizar obras enfocados en que el clima en la región ya no es el mismo que el de hace una década cuando teníamos que rogar que lloviera", comentó el intendente de la comuna, Marcelino Iglesias, al diario El Sol.



Las lluvias, que comenzaron cerca de las 7 y continuaron hasta el mediodía, colapsaron los accesos a la capital provincial y transformaron las calles en ríos. Por eso varios vehículos quedaron tapados por el agua y reapareció la imagen característica cada vez que llueve un poco más de lo habitual en la zona metropolitana: el denominado "puente del Shopping", en Guaymallén, completamente inundado.



La tormenta fue acompañada en algunos sectores por granizo de importante tamaño. Sin embargo "no afectó tanto los cultivos, ya que el 95% ya estaba cosechado", explicó en declaraciones radiales Oscar Astorga, director de Contingencias Climáticas. Además, manifestó que la tormenta fue de un evento "atípico" para esta época del año.



La semana pasada, otra tormenta dejó a 650 familias afectadas. Un informe oficial reveló que durante abril la cantidad de agua que cayó superó los promedios históricos del mes en los cuatro oasis productivos de la provincia. Incluso en algunos distritos el agua supera por más de 100 milímetros la marca mensual.