Gracias a la solidaridad de la gente: madre consiguió medicamento para su hija

Sociedad Madre desesperada apela a la solidaridad para conseguir un medicamento

La mujer había apelado a la solidaridad de la gente, para conseguir la droga que su hija, de 15 años, necesita para comenzar un tratamiento contra el cáncer de hueso, dado que la joven padece osteosarcoma en el fémur de la pierna derecha, enfermedad que le fue detectada hace dos meses. Se trata de la droga "Mesna" inyectable.La madre dijo que el tratamiento de su hija "será largo, empieza con quimioterapia y luego cirugía; tras esto habrá más meses de quimio, porque mi hija (de 15 años) tiene osteosarcoma en el fémur de su piernita derecha".La mujer aseveró que la búsqueda incesante de este medicamento, "no sólo afecta a nuestra familia, sino también a todos los que deben realizar quimioterapia. Es básico, es el que protege a los órganos internos de la reacción de los otros medicamentos".Contó "su lucha" para conseguir este remedio: "Gestioné esta primera quimio a través de Iosper, en un convenio de reciprocidad, con Iapos en Rosario. Ni bien llevo la receta a la farmacia me dicen `no está entrando, los laboratorios no están recibiendo porque es una droga que no se está fabricando`". Y desde ese momento comenzó a buscar la manera de obtenerlo por otros medios.Mencionó que en el hospital donde está siendo atendida su hija, "los médicos de oncología también están gestionando esta droga, porque hay muchos pacientes, sobre todo, pediátricos, que no necesitan cortar las quimios: para no cortarlas hay que conseguir Mesna"."Ya tengo para la primera quimio. Dentro de quince días necesitaré para la segunda, y así sucesivamente, para los tres meses de esta primera etapa de quimioterapia", aseveró.Es inyectable. Son ampollas, vienen en cajas de 10; en algunas marcas, viene 15."No es una droga cara, es difícil de conseguir", aseveró.Al mismo tiempo aseveró que este martes se comunicaron con ella desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación a raíz de la repercusión que tuvo el pedido de esta droga, en medios de comunicación y redes sociales. "Ellos desconocían esta situación y me dijeron que van a averiguar qué es lo que sucede", relató Balducci.