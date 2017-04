Los menores de 16 años deberán ir a la cancha acompañados por un mayor

El Gobierno publicó en el Boletín Oficial la nueva normativa y se hará cargo de las listas de personas con "restricción de concurrencia".



A través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Estado puso en marcha un nuevo protocolo para prevenir la violencia en el fútbol.



Una de las nuevas medidas de seguridad que entra en vigencia a partir de hoy y se aplicarán en todos los partidos organizados por AFA, Conmebol o FIFA en nuestro país será que los menores de 16 años deberán concurrir a un espectáculo acompañado de un mayor.



En otro punto, se destaca que "quien comercialice las entradas" para un partido de fútbol "deberá requerir la identificación" del comprador.



En esta línea, el organizador del evento "deberá comprobar la identidad de los concurrentes al espectáculo futbolístico a través de la presentación del Documento Nacional de Identidad (D.N.I.) o Pasaporte, según el caso".



Uno de los artículos más relevantes de la resolución pasa por la aplicación de la "Restricción de Concurrencia Administrativa" a las personas que integren las listas que a partir de ahora serán responsabilidad del Estado.

Se podrá denegar el ingreso a "condenada, procesada o con auto de elevación a juicio".



La prohibición de ingreso "será por un período no menor a seis meses y no mayor a veinticuatro meses" y en caso de que repita un hecho de violencia "se podrá aplicar una restricción de hasta cinco años".



Más allá de que los clubes ya no tendrán la obligación de aplicar el derecho de admisión deberán "facilitar a los organismos públicos competentes toda la información disponible sobre los grupos de simpatizantes".



A su vez, los dirigentes tendrán que informar a la Dirección Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, que estará a cargo de la cartera de la ministra Patricia Bullrich, con una antelación no menor a 10 días hábiles, la fecha de aquellos eventos considerados "de alto riesgo".



La nueva normativa también pondrá énfasis en las "medidas técnicas de seguridad en los estadios", como por ejemplo sistemas de comunicación, señalización, control de aforo y circuitos cerrados de televisión.



En cuanto a las banderas solo se permitirá el ingreso a las que no sean superiores a 1 x 1,5 metros "y que no contengan mensajes ofensivos, discriminatorios o que inciten a la violencia".