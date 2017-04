Sube el número de muertos en accidentes: "Es la educación vial", dijo el juez

Policiales Condena de más de 4 años de prisión al joven que mató seis personas en accidente

El Vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná, a cargo del Juzgado Correccional Nº 1 -en transición -, Dr. Pablo Vírgala, condenó hoy a cuatro años y cuatro meses de prisión, de cumplimiento efectivo, y la inhabilitación para conducir vehículos automotores por nueve años, a Maximiliano De Giusto, que fue juzgado por la muerte de seis personas, en un choque ocurrido en 2012 en la ruta 12, cerca de El Palenque.. "La cantidad de accidentes con resultados luctuosos se han incrementado de una manera exponencial, al punto de que hoy, la mayoría de los muertos son por accidentes de tránsito y no por hechos de violencia", lamentó Vírgala. Y en esa línea subrayó: "Son homicidios culposos, no dolosos"."No quiero decir con esto que no exista la violencia, ni la inseguridad, si no que debemos poner el foco en esto que es lo que ha determinado la mayor cantidad de muertos en los últimos tiempos", argumentó el juez.Pero además, consideró como "agravantes, a mi entender con una entidad mayor que los atenuantes"?, "el inconmensurable daño causado (la muerte de una familia casi completa, y no me refiero aquí al número de personas fallecidas sino a lo que cinco de ellas conformaban); de otra persona también conocida; la gravedad de la naturaleza de la acción desplegada en el hecho; las verificadas infracciones a la normativa de tráfico viario (velocidad antirreglamentaria por excesiva; alcohol en sangre en cantidad superior a la tolerada); la inocultable indiferencia demostrada así para con el bien jurídico "vida"."Fue un hecho horrible, muy penoso", finalizó.