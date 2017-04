Aseguran que marzo fue, por segunda vez, el más caluroso de la historia

El cambio climático sigue dejando su huella en nuestro planeta. Las estadísticas de los principales patrones meteorológicos, como la temperatura, resultan las evidencias más contundentes para demostrarlo. Esta vez se conoció que el mes pasado fue el segundo marzo más caluroso en los últimos 137 años. Esa fue la conclusión a la que llegó la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera (NOOA, según sus siglas en inglés).



El nuevo informe destacó que la temperatura de marzo de este año fue 1,05 grados superior a la media del planeta en ese mes y 0.18 grados centígrados más fría que la de marzo de 2016. Justamente el año pasado se marcó el récord absoluto para marzo con 1,23 grados más de la temperatura media. Se destaca que NOAA toma actualmente como la temperatura media del planeta en ese mes, en 12.7°.



Cindy Fernández, difusora y meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) le contó a Clarín que: "Es la primera vez que un mes supera la anomalía de un grado. Y hay que tener en cuenta que no estamos en un año Niño, que son años más cálidos. Hay que recordar que el fenómeno de El Niño se produce cuando el agua del pacífico se calienta mucho y el agua le pasa su calor a la atmósfera". Y agregó sobre los porqué de esta nueva marca que: "El NOAA da a entender que tiene que ver directamente con el calentamiento global, algo con lo que también concuerdan la mayoría de los meteorólogos".



¿Cómo tomó este marzo a nuestro país? Fernández da la respuesta cuando dice "marzo no fue tan significativo en las temperaturas medias, pero se destacaron algunos sectores con anomalías con mínimas elevadas y las altas, bajas".



A la hora de desgranar la investigación por continente, el estudio reveló que tanto para Europa como para Oceanía fue su segundo marzo más caluroso en el registro; para Asia, el cuarto; en África resultó el séptimo y en Sudamérica, el 12º. En tanto en América del Norte, el trigésimo.



También ocurrieron otros hechos climáticos en marzo que salieron de lo habitual, de acuerdo al reporte del NOAA y teniendo en cuenta el calor. Por ejemplo la extensión promedio de hielo marino del Ártico fue 7,5 por ciento por debajo del promedio de 1981-2010, y la extensión promedio de hielo marino antártico fue 34,2% por debajo del promedio de 1981-2010. Para ambas regiones, ésta fue la menor extensión de hielo marino de marzo desde que el registro de satélites comenzó en 1979.



El aumento de la temperatura en la Tierra no es nuevo. Es más, el año pasado fue el más caluroso de la historia desde que comenzaron los registros en 1880, con una marca de 1.1° por encima de los niveles preindustriales. Y este incremento derivado del cambio climático afectará el doble a las ciudades que al entorno rural, según señala la principal conclusión de un estudio de la Universidad de Lovaina, en Bélgica.



Pero ese no fue el único balance: de continuar el ritmo actual de calentamiento, en los próximos 50 años el impacto de las olas de calor se puede multiplicar hasta por cuatro dice el estudio cuyos primeros resultados fueron presentados ayer durante la asamblea que la Unión Europea de Geociencias celebró en Viena.



Como contrapartida, el cambio climático podría aumentar el nivel de actividad física en los Estados Unidos, con una consecuente mejora de la salud de la población, según señala un estudio publicado en "Nature Human Behaviour". Allí se explica que los inviernos más templados probablemente animen a la gente a salir y hacer ejercicio y así los estadounidenses aumenten su actividad física.