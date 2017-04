Ya son 20 los contenedores quemados en un mes y medio en Concordia

Juan Manuel Urusula, responsable de la limpieza de los contenedores de Concordia, no dudó en mostrar su enojo con "quien está trasformando en hobby dañar los contenedores de la ciudad".



Urusula precisó a Diario Río Uruguay que, durante la mañana de este lunes, "volvimos a encontrar un contenedor incendiado en calles Ituzaingo y Aristóbulo del Valle. No sabemos si amaneció así esta mañana o si sucedió en la jornada del domingo", aclaró.



El funcionario señaló que "empiezan a tomar este tipo de vandalismo como algo habitual". Con el escollo que "lo hacen en horarios donde nadie los ve y nosotros todavía no tuvimos la suerte de conseguir alguna cámara".



Así fue el caso del anteúltimo contenedor incendiado, "que encontramos en calle Santa María de Oro y Entre Ríos un sábado después del mediodía", cuando no andaba nadie en la calle, manifestó Urusula.