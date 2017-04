Autoridades confirman 40 casos de zika en el norte del Chaco

Prevención

El Ministerio de Salud de la provincia del Chaco dio a conocer que fueron confirmados 40 pacientes que padecen zika en ciudades y parajes del norte provincial.Según el reporte de la cartera sanitaria provincial brindado a la prensa local, hay un caso de zika confirmado en Castelli, otro en Presidencia Roque Sáenz Peña y 38 en El Sauzalito, zona en la que el número de enfermos va en aumento.En tanto, el único caso registrado en Castelli, en el noroeste chaqueño, es el de un hombre de 47 años que no registra antecedentes de viaje por lo tanto el contagio se habría producido en su lugar de residencia.Además, se registraron nueve casos probables de dengue, que se sumaron a un total de 32, distribuidos en Villa Ángela, Santa Sylvina, Machagai, Juan José Castelli, El Sauzalito, General San Martín, Presidencia Roque Sáenz Peña, Las Breñas y Resistencia.Por su parte, el área de Epidemiología del Ministerio informó que se llevaron adelante todas las acciones de control y bloqueo de foco correspondientes y las tareas de prevención y concientización en la población para mitigar la circulación del virus en las zonas afectadas.En cada zona, los equipos sanitarios realizaron las medidas comprendidas en el protocolo, es decir, fumigación en los alrededores de los domicilios de los enfermos y aplicación de larvicidas.Además se realizaron operativos de descacharrado y eliminación de criaderos, entrega de repelentes y profilácticos, búsqueda activa de personas con fiebre y asesoramiento integral respecto de los cuidados en los hogares.Mientras tanto, las autoridades sanitarias de las provincias del Litoral, encararon una tarea conjunta para evitar la expansión del virus en la región.En este sentido, el Ministerio de Salud formoseño instruye a alumnos de los distintos niveles educativos de la provincia para colaborar en la prevención del vector del dengue, chikungunya y zika, a través de juegos y propuestas pedagógicas.En las charlas insisten en las medidas para evitar la formación de criaderos y piden "eliminar todo tipo de objetos que no se use y pueda acumular agua en los patios y lugares cercanos a las casas; voltear aquellos que no puedan ser eliminados, tapar tanques, cambiar a diario el agua de bebederos de animales y floreros, entre otros tips sencillos de poner en práctica"."Se preparan las dinámicas adecuadas para tener una mejor llegada y comprensión de los mensajes, según sean jardineritos, niños pequeños o adolescentes", explicaron los organizadores de la campaña preventiva.