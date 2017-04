Prendieron fuego a un indigente que dormía en la calle: Investigan el hecho

Un grupo de personas prendieron fuego a un hombre que vive en la calle. El incomprensible ataque ocurrió anoche en calle Las Heras, entre 25 de Mayo y Chile, ubicada en el centro de Mendoza.Un testigo contó que circulaba por ese lugar con su familia, cuando vio al hombre en llamas y pidiendo ayuda desesperadamente.Según el portal MDZ, se bajó del auto inmediatamente y logró apagar al hombre con sus zapatos y sus manos, por lo que sufrió quemaduras.El hombre contó que estaba durmiendo en ese lugar cuando un grupo de personas que no alcanzó a ver le prendieron fuego y se fueron. Luego de ser alertados, policías llegaron al lugar y colaboraron con el control de las llamas.El hombre, de alrededor 35 años, fue trasladado al hospital Lagomaggiore, donde le diagnosticaron quemaduras superficiales.El hecho ocurrió el domingo en la madrugada, y ahora se perdió la pista de su paradero porque no volvió a aparecer por el sector donde ocurrió el ataque.Por ahora, en lo que se refiere a la investigación, el caso quedó en manos de Gustavo Fehlmann de la Unidad Fiscal de Capital.Según comentó Renzo Minotto de la Fundación Puente Vincular, nunca vieron una agresión de este tipo en Mendoza. En conversación con MDZ Radio dijo que el caso no es común e impacta por su grado de violencia.Minotto dijo que ayer algunos miembros de la agrupación intentaron dar con el paradero del indigente afectado, del cual sólo se conoce el apellido, Juárez.En ese mismo sentido, el director del Hospital Laggomaggiore, Mario Bustos, confirmó que no quiso dar datos personales y que prefirió retirarse del recinto asistencial, lo que no le fue impedido porque no tenía lesiones de gravedad.