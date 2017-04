Marcharon en Gualeguaychú contra la contaminación ambiental y en defensa del río

Con menos gente de la esperada -hay que decirlo- por la unificación de causas por las que se propuso la marcha de este domingo, la manifestación de vecinos de este domingo se hizo tal como se la anunció, partiendo de la Plaza San Martín y marchando hasta el puente Méndez Casariego, donde se leyó la proclama.El rechazo a la construcción del country náutico Amarras, la contaminación del parque industrial Gualeguaychú y al agro-negocio y sus consecuencias, así como a la destrucción de nuestra naturaleza y al saqueo de nuestros recursos, fueron parte de los puntos por los que reclamaban "Salvemos el río Gualeguaychú" y "Colectivo Libertario Gualeguaychú".En la Plaza, junto a calle Sáenz Peña, se reunieron los integrantes del movimiento de vecinos autoconvocados "Salvemos el río", del Barrio Don Pedro (que denuncian al parque industrial por el vertido de su planta de tratamiento de efluentes a la Cañada de Melgar, para llegar al arroyo Gualeyán y por éste al río Gualeguaychú).También estaba Estela Lemes, la docente que denunció las fumigaciones sobre la escuela rural Nº 66 "Bartolito Mitre", de Costa Uruguay Sur en septiembre de 2012. También estuvieron integrantes de la organización Fundavida, a quienes se reconoce por ser de los primeros ambientalistas que salieron a decirle No a las pasteras y con quienes comenzó a trabajar la Asamblea Ciudadana Ambiental.Hubo además, vecinos que decidieron dejar de lado el descanso o la recreación propios del domingo, para hacerse presentes en un reclamo que involucra a toda la comunidad.La marcha fue para que se tomen medidas urgentes de intervención en las causas ambientales que afectan y enferman: "Necesitamos que el Estado se ubique delante del reclamo del pueblo, no detrás. Necesitamos que se articulen todos los mecanismos necesarios para que el Parque Industrial de Gualeguaychú deje de verter impunemente desechos tóxicos a nuestro río, principal recurso natural de la ciudad", dice el documento que se entregará a las autoridades provinciales y locales.Además, exigieron que "se legisle para frenar la contaminación que se genera por la pulverización con agro-tóxicos en campos, ya que las maestras y niños que se educan y trabajan en el campo son también seres humanos que deben protegerse, porque así lo dicta la Constitución Nacional".Por otro lado, se pidió que el Gobierno no permita que siga avanzando el barrio privado Amarras de Gualeguaychú, que destruirá el ecosistema, fomentará la segregación social y producirá serias inundaciones.