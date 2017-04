Productores de Victoria piden por el "calamitoso" estado de los caminos rurales

A casi un mes de las misivas que enviara la Sociedad Rural de Victoria a la directora provincial de Vialidad, Alicia Benítez de Feltes, y al Gobernador de la provincia para que intercedan ante la "penosa situación" de los caminos rurales del departamento, los productores agropecuarios siguen esperando una respuesta ya que sigue latente "el riesgo de no poder sacar a puerto la producción de nuestro campo".Desde la entidad rural, también responsabilizaron al senador Roque Ferrari, quien estuvo presente en la reunión mantenida a principios marzo entre productores y autoridades de Vialidad, donde se hicieron promesas que aun no se han cumplido.El calamitoso estado de los caminos del departamento Victoria no sólo afecta a los productores rurales sino también a las escuelas, "algunas de ellas en franco aislamiento como es el caso de Quebrachitos. Y en este contexto sufren el mismo problemas las comisarías comprendidas en las zonas críticas", se lee en la misiva que la SRV envió a Benítez de Feltes, a la cual tuvo accesoAsimismo, y tras afirmar que la situación "es insostenible", se indicó que la Zonal Victoria de Vialidad "sigue inoperable por falta de recursos, maquinaria y principalmente gasoil; y los pocos trabajos que se realizan son por la buena voluntad de algunos empleados viales y gracias al combustible, maquinaria y dinero que aportan los productores", a quienes les urge utilizar los caminos rurales para sacar lo producido en sus tierras.Por otra parte, y según informó en su última edición el Semanario, hay varios sumarios administrativos contra el personal de la zonal, ya que se investiga la faltante de más de un millón y medio de pesos.Mientras tanto, no son pocos los productores que dan cuenta de miles de litros que acercaron a la zonal para que se intervenga en los pasos más críticos, pero que no se han traducido en acciones, más allá de la buena intención de uno y otro empleado. "No sabemos qué hacen con el combustible, pero es histórico cómo se promueve este mecanismo perverso, porque no hay nadie de los que haya hablado que no se queje por el incremento del Impuesto Inmobiliario Rural, y sin embargo Vialidad? Bien gracias", dijo otro de los miembros de la mesa directiva rural.La rueda de reclamos sigue girando, y nadie disimula su malestar para con la falta de compromiso político ante el penoso estado de los caminos rurales, que no sólo afecta a los productores sino también a establecimientos educativos y destacamentos policiales.