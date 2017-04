Suspendieron a un empleado de una aerolínea por agredir a una pasajera argentina

Ammerican Airlines suspendió a un empleado después de que saliera a la luz el video del inidente en uno de los aviones, en el que una mujer que viajaba con sus gemelos pequeños fue supuestamente agredida por un auxiliar y en el que se vieron involucrados varios miembros de la tripulación y varios pasajeros, según informóEl incidente se produjo el viernes pasado por la tarde en el vuelo 591 de San Francisco, California, a Dallas, Texas, cuando los pasajeros se dirigían a sus asientos antes del despegue. Leslie Scott, una portavoz de la aerolínea, dijo que todo comenzó por una disputa sobre si la mujer podía llevar o no el cochecito en el vuelo. Según publican medios de Dallas, la mujer es argentina, aunque su identidad no salió a la luz.Una pasajera, identificada como Olivia Morgan, contó alque estaba de pie en la puerta con su hija de ocho años y vio cómo la mujer estaba buscando un espacio para poner el cochecito plegable, algo que la normativa de la aerolínea permite. Según otros testigos, un auxiliar de vuelo le dijo que no podía llevarlo en la cabina, lo tomó de forma violenta y golpeó con él a la mujer en la cabeza, que llevaba a uno de los bebés en brazos.

Otro de los pasajeros, Surain Adyanthaya, empezó a grabar lo que pasó después en un video que publicó en su perfil de Facebook y que ya vieron un millón y medio de personas. En la grabación, se ve a la mujer, muy angustiada y llorando desconsoladamente, pedir en reiteradas ocasiones que le den el carrito, que no aparece, para ir a sentarse a su asiento sin que nadie de la tripulación la ayude. También aparece un hombre que sale en su defensa y se enfrenta con el mismo auxiliar."No me voy a quedar acá sentado viendo esto", se escucha mientras se ve a un pasajero levantarse y pedir el nombre del auxiliar que agredió a la madre. Otra mujer también se levanta y recrimina al auxiliar su comportamiento. En ese momento, aparece el presunto agresor y el primer pasajero vuelve a levantarse y le dice que si le hace eso a él terminará en el suelo. El empleado señala con el dedo de forma intimidatoria al hombre y lo reta a una pelea.

American Airlines emitió un comunicado en el que dice sentirse "apenado por el daño causado" y en el que pide disculpas a la mujer y al resto de afectados por lo sucedido. "Lo que vemos en el video no refleja nuestros valores ni cómo cuidamos de nuestros clientes", dice la compañía, que abrió una investigación y suspendió al auxiliar mientras aclara qué sucedió.Según publicójunto a otra foto, la mujer fue echada del vuelo. Sin embargo, la compañía asegura que se preocupó de "cubrir todas las necesidades de la familia", que la mujer "eligió tomar otro vuelo" y que los sentaron en primera clase.El vuelo despegó una hora después de lo previsto.