En Argentina lanzaron un cohete, pero tuvo problemas y se estrelló

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) probó un cohete VEX5A, un pariente de su prototipo Tronador, que pocos segundos después del despegue tuvo problemas y cayó a tierra, provocando una fuerte explosión. Ocurrió en la base del municipio bonaerense de Punta Indio.



La CONAE sólo informó del incidente minutos después de que se consultara al organismo por lo sucedido. Entonces, reconoció que "el día 20 de abril de 2017, siendo aproximadamente las 18, se realizó la prueba del Vehículo experimental VEX5A, en la línea de desarrollo del lanzador satelital nacional TII-TIII", según indicó en un comunicado publicado en su sitio web.



"El comportamiento de todos los subsistemas de los segmentos de Vuelo y de Tierra fueron el 100% acordes al diseño, desde el encendido hasta los ocho segundos. Por ende el despegue y subsiguiente período de vuelo fueron nominales. Por razones aún bajo análisis a los seis segundos de vuelo se interrumpió el suministro de propelentes al motor", agregó.



En la web oficial de la CONAE también se muestra un video del despegue, pero no aparece el momento en el cual el cohete cae a tierra, video al cual tuvo acceso Clarín.



Tanto ayer como hoy, antes y después de la difusión del video completo del lanzamiento, Clarín consultó al cuartel de bomberos de Punta Indio si habían tenido que acudir al lugar para apagar el incendio.



En ambas ocasiones, los bomberos aseguraron que no recibieron ningún alerta ni debieron acudir a la base.



"La CONAE tiene un equipo propio de contención de incendios para trabajar si llegara a haber algún problema. No obstante, si la situación se hubiera salido de control o hubiese ocurrido algún imprevisto, nos habrían contactado ya que somos la única fuerza de bomberos de la zona. No recibimos ninguna notificación del incendio", aseguró uno de los bomberos a cargo de la central.



También afirmó que en la ciudad estaban al tanto del lanzamiento y que "tampoco se comentó entre los habitantes que algo fuera de lo normal haya ocurrido".



El VEX5A transporta toneladas de hidracina, un combustible que se presume altamente cancerígeno, y cuya precipitación al suelo podría tener consecuencias en la salud.



El desarrollo de estos cohetes lleva muchos años, con una inversión de 600 millones de dólares. En el municipio de Punta Indio, con costa en el noreste bonaerense, cerca de la Bahía de Samborombón, la CONAE ensambla y prueba los prototipos previos al lanzador Tronador II.



La base está ubicada sobre la costa, lejos de áreas urbanas. Desde allí, lanzan los vehículos experimentales que utilizan para probar los innumerables sistemas que los componen, y que están siendo desarrollados íntegramente en el país.



A futuro, cada uno de esos tramos formarán parte del Tronador II, que si todo se resuelve con éxito, será el primer cohete de fabricación nacional para poner satélites en órbita, una capacidad que hoy sólo tienen diez países en el mundo, a los que debe recurrir la Argentina cada vez que debe enviar al espacio sus satélites.