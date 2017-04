Comodoro no se recupera: La población vive entre el barro y petróleo

Es como si una bomba de barro y lodo hubiese explotado en Comodoro. Pasaron 20 días del temporal histórico que azotó y provocó una catástrofe en la zona y todavía hay zonas que están devastadas. Existen barrios en los que recién los vecinos están volviendo a sus casas y otros en los que adentro de sus hogares hay todavía un metro y medio de barro que no pueden sacar. La tierra en la capital nacional de petróleo se movió como en un terremoto, lo que hizo que los caños de antiguos yacimientos petrolíferos se desestabilizaran y ocasionaran el brote del "oro negro" en la cocina, el baño y el patio de algunas casas. Los funcionarios admiten que para que la ciudad vuelva a funcionar con normalidad se deberá esperar hasta fin de año... si la lluvia no vuelve mostrar toda su furia.



Al llegar a la ciudad el impacto visual es inmediato: un inusual embotellamiento en una de las principales avenidas de acceso con camiones que cargan lodo mezclados entre los autos que avanzan a paso de hombre. Es que algunas calles se partieron y por eso se habilitan manos únicas en distintas etapas. Son las primeras imágenes de una tragedia que golpeó con inundaciones, ríos de lodo y socavones de terreno en las zonas más alejadas del centro.



Si bien la zona del centro ya funciona con normalidad (locales abiertos, colegios con clases, reuniones de trabajo) sólo hay que alejarse un poco hasta los barrios periféricos como el Juan XXIII, el Pueyrredón o el Laprida para ingresar en lo que parece un sitio que soportó lo peor de una guerra. Todo es más impresionante que lo que puede verse por televisión o por redes sociales. Caminar por las "veredas" de esos lugares significa hacerlo a la altura de los techos de las casas, agachándose porque los cables de electricidad rozan la cabeza y el peligro inminente de que un paso en falso pueda provocar que el barro atrape las piernas sin poder salir, como arenas movedizas que pueden verse en una película. Escenas surrealistas.



Hay montañas de barro gigantes por donde se mire, casas con el lodo casi hasta el techo. Los únicos que se ven son algunos soldados del ejército que con palas ayudan a los vecinos a formar zanjas para que el agua pueda correr. El resto son sólo los dueños de esas viviendas que perdieron todo y que con lágrimas en los ojos cargan baldes y arrojan lo que juntan hacia afuera. "Son unos 4 mil litros de lodo que saco por día", calcula Juan Pailacura, que entra y sale sin detenerse.



Por allí no circulan camiones con donaciones, nadie se acerca a preguntar qué hace falta, qué necesitan. Sólo el ruido alejado de máquinas viales que actúan lento, parecen ajenas a la necesidad imperiosa y urgente de los vecinos que reclaman, por ejemplo, los 50 millones de pesos que la provincia de Chubut le transfirió a Comodoro Rivadavia para que se inicie la reconstrucción: "¿Dónde está esa plata? Porque acá no se ve que se esté trabajando como debería. Nosotros no queremos subsidios, queremos que nos ayuden a limpiar esto antes de que otra lluvia nos vuelva a arruinar", pide Angel Vargas desde la ventana del segundo piso de su casa, donde se refugia.



El temporal no sólo dejó calles agrietadas con ocho metros de ancho, ríos de lodo o autos encallados en la tierra. La ciudad que creció en el siglo XX al ritmo de los campamentos petroleros está atravesada por cientos de caños antiguos por donde hace años corría petróleo y que tras el temporal se desestabilizaron o se pincharon, lo que causó que ese oro negro que tanta plata produce, se volviera una pesadilla para algunos vecinos que vieron como surgió desde las profundidades hasta aparecer en el medio de una cocina.



"Primero todos empezamos a sentir dolor de cabeza, casi al mismo tiempo. Fue unos días después de que la lluvia parara. Después olíamos algo raro, algo que nunca habíamos olido. Fue entonces al día siguiente cuando salí y lo vi: desde debajo de la puerta de mi casa del lado de afuera una especie de fuente chiquita que expulsaba un chorrito pequeño de petróleo y que no paraba", cuenta Manuel Palma que vive en el barrio Abásolo junto a su mujer y sus tres hijos. "Fue uno de mis hijos quien un rato más tarde descubrió entre el baño y la cocina una mancha negra que brotaba del suelo".



Manuel llamó a la municipalidad y funcionarios de Medio Ambiente junto a especialistas de YPF revisaron el lugar y decidieron evacuar a la familia. La empresa de hidrocarburos se hará cargo de la situación: deberán demoler la casa, revisar qué ocurrió en el terreno y, por supuesto, construir o comprarle un nuevo hogar a los Palma, que mientras vivirán en un hotel céntrico de Comodoro. "Algunos dicen que esto podría traernos beneficios a futuro, pero yo hasta no ver nada terminado pienso que lo que nos pasó fue una desgracia".



Los funcionarios afirman que la ciudad tardará un buen rato en recuperarse, algunos se animan a decir que para fin de año podría volver a la normalidad, otros que habrá que esperar un poco más. Mientras tanto Verónica González tiene que entrar a su casa por la venta porque la puerta está trabada por el barro. En el medio del comedor quedó una silla a la que sólo se le ve el respaldo: "Todos los días me imagino despertando a la mañana y pensando que todo esto ya pasó".