Clausuraron el boliche bailable donde niña de 12 años sufrió coma alcohólico

Sociedad Niña de 12 años sufrió coma alcohólico en un boliche bailable

El departamento legal del municipio de la ciudad de Federación, tomó la determinación de no permitir que abra sus puertas el boliche "Fantástico", donde una menor de 12 años fue hallada con un coma alcohólico., la medida adoptada por el municipio de Federación, es preventiva hasta que se regularice su situación legal y el expediente administrativo que se tramita en el municipio.Además, en la notificación que se envió a los responsables del boliche, no se hace mención a multa o sanción pero según trascendió, el local podría sufrir una multa que va desde los 50.000 y 75.000 pesos. Además de la inhabilitación por tiempo indeterminado.También estiman que la inhabilitación no superaría las dos semanas.Al respecto, Mauricio Leonardi, nuevo propietario del boliche, se mostró "apenado" por la situación, adelantó que esperará a que en los próximos días pueda volver trabajar normalmente.