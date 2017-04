Mamá de niño trans: "Ellos nos dan mensajes desde pequeños"

La capital entrerriana es sede de un Encuentro de Familias LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y trans), con hijas e hijos de la región.Ivana Marsili, de Colón, participa del encuentro. La mujer contó aque su hijo Lucas -que nació biológicamente mujer-, a los cinco años "me dijo que él era un nene".Ivana reconoce que tuvo que "sumergirse en la lectura" para saber que la identidad de género no es una elección -cómo sí lo es la orientación sexual- y que cuando su hasta entonces hija le decía que era un varón, no estaba "eligiendo" sino expresando cómo se percibía a sí mismo.Lucas tiene la documentación en trámite. "Es algo que se dio muy natural, ellos van dando muchos mensajes desde pequeños", aseveró aMarsili."Lo importante es que los papás, los adultos, el entorno, sepa descubrir qué tipo de mensaje nos están dando", reflexionó.Entendió que buscan que cada vez más, "participen familias".Respecto a Lucas aseveró que "es súper feliz, pasa desapercibido. Nadie se da cuenta que es un niño trans, tiene mucha energía".