Ahora, el procurador García investiga a médicas por hablar del abuso de la beba

Una increíble situación se pudo conocer este viernes sobre el caso que ayer dio a conocer Elonce.com, a partir de una nota que difundiósobre el supuesto caso de abuso a una niña que estaba internada en el hospital de Concepción del Uruguay. Elonce.com publicó ayer que dos jóvenes médicas pediatras del Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay, confirmaron quePor otra parte, se quejaron por la actuación de la Justicia y el COPNAF porque la niña ya tenía otras dos internaciones anteriores y el caso, supuestamente, estaba bajo seguimiento del organismo provincial.A raíz de la publicación del caso, se generaron diferentes reacciones que se pudieron observar tanto en la sede de Concepción del Uruguay del COPNAF, de la cabeza a nivel provincia del organismo, de la Fiscalía interviniente y también, del propio Procurador General de la provincia, el doctor Jorge Amilcar García.El Procurador General, impartió directivas al fiscal actuante y solicitó informes sobre cómo se fueron sucediendo los hechos., el doctor García este señaló que ", porque los medios fueron informados antes que nosotros de los resultados de los estudios solicitados el mismo sábado del ingreso de la chiquita al hospital", dijo García.Sin dudar el funcionario judicial fue al límite contra las doctoras y agregó que "se actuará en consecuencia,", disparó el procurador en alusión a las jóvenes doctoras que con aguda preocupación dieron a conocer el aberrante caso.Asimismo, el Procurador García fue enfático al señalar que se estaría violando el secreto profesional. "Los primeros en ser notificados de los resultados somos nosotros y no de la manera que se hizo a la prensa. Más allá de la ilicitud que exista en la revelación del secreto,", finalizó en su llamativa reacción ante la publicación de una situación que causó estupor en la ciudad de Concepción del Uruguay, a tal punto que hoy se realiza un marcha.Este viernes se conoció que el colectivoexpresó "su preocupación ante la escalada de violencia de género que vive nuestra ciudad", señalaron en un comunicado publicado en Facebook.Al respecto, señalaron que "", indica el comunicado.Asimismo, agregan que "reclamamos el derecho de los niños/as a una vida libre de violencias ante los abusos y opresión por condición de género.Exigimos a los tres poderes del Estado una pronta respuesta que contemple protección a la víctima en todos sus aspectos, considerando además que se trata de un infante", concluye el escrito.La titular del COPNAF de Concepción del Uruguay, Marilí Flores, confirmó este viernes en declaraciones aque se trata de un caso de abuso a la niña de 16 meses que publicó ayery se va a continuar con los estudios", resaltó la funcionaria del COPNAF en declaraciones televisivas.Marilí Flores se mostró en desacuerdo con la nota periodística brindada por las médicas. ", las doctoras equivocaron el ámbito donde hacer su descargo, cualquier cuestionamiento que yo tuviera que hacer sobre temas de salud en el hospital no lo debo hacer en los medios", cuestionó la funcionaria.Además, habló de situaciones anteriores que protagonizó la madre de la niña. Flores dijo aque "esta mamá había mostrado algunos signos alentadores sobre su desempeño", afirmó.También se señaló que la investigación previa realizada sobre este"Nuestro trabajo continúa relevando datos para determinar si la madre está en condiciones de continuar con la custodia de la niña, y solo en caso de que la Justicia dictamine medidas de protección, seremos nosotros los encargados de llevarlo adelante", sostuvo Flores.El fiscal de Concepción del Uruguay que interviene en el caso de abuso de una niña de 16 meses de vida, doctor Fernando Martínez Uncal, confirmó que concurrió a su despacho la mamá de la beba, quien confirmó que, publicóNo obstante esto, la madre de la niña confirmó que en su casa,El fiscal Uncal dijo que se informó al Procurador General de la Provincia, doctor Jorge Amilcar García, quien solicitó se le envíe lo actuado. Además, el fiscal señaló aque García, seguramente,, ya que se pretende conocer cómo llegó a la prensa y no a quienes debía informarse, que estaban esperando los resultados a las pruebas ordenadas.