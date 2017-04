Informe ambiental del país: Más de 100 millones de hectáreas presentan erosión

La situación del país

Datos salientes

El ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable presentó el Informe del estado del Ambiente que, en base a información nacional, de las provincias, sector académico, organismos internacionales y cámaras sectoriales, pretende convertirse en la herramienta básica para la gestión de la temática ambiental.El documento, estructurado en 19 capítulos, describe el contexto social y económico, el universo de normas en el que se enmarcan las políticas ambientales, analiza sus componentes físicos (agua, aire y suelo) y se enfoca en las actividades humanas de mayor impacto en los sistemas naturales y el cambio climático.Los datos más relevantes marcan que sólo el 12% de las aguas residuales son tratadas antes de su vuelco a cursos de agua, la mayoría de las ciudades no cuenta con monitoreos continuos de calidad de aire y hay más de 100 millones de hectáreas afectadas por diferentes procesos de erosión. Por otro lado, los bosques nativos cubren 27.290.000 hectáreas, alrededor del 23% del territorio está bañado por humedales y la Argentina se ubica 2º en América Latina en cantidad de glaciares.El análisis se propone trazar un panorama sobre la situación ambiental de nuestro país, teniendo en cuenta sus dimensiones sociales, económicas, culturales y ecológicas y tomando como ejes la situación del agua, la atmósfera, el suelo, la biodiversidad, el cambio climático y los residuos.Según detalló el titular de la cartera, Sergio Bergman, en la presentación que tuvo lugar en el Centro Cultural Kirchner, la iniciativa buscó dar cumplimiento al compromiso asumido a través de la Ley General del Ambiente.Sancionada en 2002, la misma establece que las autoridades son las responsables de elabora un informe anual, para presentar en el Congreso, sobre el estado del ambiente y los efectos que sobre él puedan provocar las actividades sociales y económicas. Hasta ahora, solo se había publicado en 2012."Es un primer paso, sin mediciones no se puede avanzar", expresó al respecto el ministro de Ambiente. Y agregó: "Todos los habitantes tienen derecho a un ambiente sano y tenemos el deber de preservarlo".Otros datos salientes del informe señalan que Argentina es uno de los países con mayor número de ecorregiones del mundo y que cuenta con una superficie terrestre de 280 millones de hectáreas, de las que 35 millones se encuentran cultivadas.También destaca que mientras que en 1970 el petróleo representaba el 70% de la matriz energética, actualmente ese porcentaje cayó a la mitad. A la vez, se observa un consumo creciente de energía por persona, lo que representa un incremento del 25% en dos décadas.El documento reitera la intención del Ejecutivo para que las energías renovables representen el 8% del consumo de energía eléctrica nacional para 2018 y el 20% para 2025.Según los datos exhibidos, el promedio de generación de residuos per cápita es de 1,02 kg., lo que representa unas 45.000 toneladas diarias a nivel nacional. Respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, uno de los grandes artífices del temible cambio climático, la comparación revela que tuvieron un aumento promedio anual de 0,9% entre 1990-2014, lo que representa de todos modos una escasa participación de 0,7% en el escenario global. Los sectores que más emiten son el agro y deforestación (44 %) y la energía (27%). Detrás se ubican el transporte (13%) y la industria (12%) y, por último, los residuos (4%).