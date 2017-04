Algunas recomendaciones para prevenir los resfríos y evitar propagarlos

Parece que nadie está de exento de padecer un resfrío por lo menos una vez al año. De hecho, los especialistas señalan que la prevalencia en niños es de 6 a 10 veces en cada lapso de doce meses y en los adultos de hasta 2 a 4 en promedio. Un mal que no tiene época, pero que se repite más a medida que se alejan los días de calor y se acerca el invierno, como consecuencia del hacinamiento y la menor ventilación de los ambientes cerrados.El resfriado común o nasofaringitis aguda se define como un cuadro de origen viral caracterizado por congestión nasal, estornudos, rinorrea (mucosa), tos y dolor de garganta, algunas veces acompañado por fiebre leve, decaimiento, dolor de cabeza y dolores articulares.A diferencia de la gripe que se produce por el influenza, son muchos -hasta 200- los virus que producen los resfriados. Y aunque los síntomas de ambas patologías pueden confundirse, son mucho más severos en el caso de la gripe. De todos modos, el resfrío puede complicarse con otra infección de etiología bacteriana como sinusitis, bronquitis y otitis, entre otras.El método de prevención más efectivo es prescindir del contacto físico. Los virus del resfrío lo diseminan aquellas personas resfriadas a través de las secreciones que dispersan al toser o estornudar. Estas secreciones pueden transmitirse en forma directa o por medio de los objetos donde se depositó el virus.La doctora Jimena Tato, especialista en otorrinolaringología del Hospital Universitario Austral, brindó los mejores tips para no contagiarse y evitar propagar la infección.- Lavado regular de las manos con agua y jabón- No tocarse la boca o la nariz sin el lavado previo de las manos- Alejarse de las personas enfermas de resfrío- Ventilar los ambientes a diario- En caso de resfriado, quedarse en la casa en reposo- Evitar el contacto con otras personas- Alejarse para toser o estornudar- Usar pañuelo descartable- Cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar con la manga o con pañuelo el descartable que se debe desechar inmediatamente- Lavarse las manos después de toser o estornudar- Desinfectar las superficies y objetos con los que se esté en contacto permanentemente- Ventilar los ambientes de la casa