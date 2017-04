Supuesto abuso de una beba: La situación familiar es "compleja"

El pasado domingo, pediatras del Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay presentaron la denuncia por el caso de una beba de un año y cuatro meses que ingresó al nosocomio con lesiones provocadas por un presunto abuso.Consultado al respecto, Ariel Villanueva, del área Restitución de Derechos del COPNAF negó las acusaciones del cuerpo de médicos sobre la falta de actuación del organismo y señaló que están en comunicación con las pediatras."No sabemos porque los médicos lo hicieron público. La información que se brindó en un primer momento no es real", aclaró Villanueva. Y agregó: "Nos comunicamos con funcionarios de salud y la intervención del organismo esta garantizada", dijo en declaraciones al programadey señaló que la menor "estuvo internada en una oportunidad pero no relacionado a un hecho gravísimo como el que está atravesando ahora".Asimismo, y respecto a la decisión de no dar el alta hasta que se tenga una solución para garantizar el bienestar de la beba, Villanueva entendió que aun "no hay criterio de alta y seguirá en el área de Pediatría. Esta en buenas condiciones de salud, pero necesita un tiempo mas de internación"."El cuadro es complicado, complejo", afirmó el funcionario de COPNAF y explicó que el equipo técnico "está evaluando la situación familiar. Hay una mamá y en el caso que no se garanticen los cuidados habrá que ver el grupo familiar extenso, que es complejo".Además sobre la madre de la beba, Villanueva indicó que "hay que descartar que pueda tener alguna patología"."Estaríamos en una situación de abuso simple en materia penal, el hecho es horroroso", puntualizó el funcionario de COPNAF y remarcó que hay una fiscalía que está interviniendo, si bien no recordó quién era el fiscal a cargo.