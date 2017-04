Internaron a niña de 16 meses por supuesto abuso: Médicos denuncian inacción

Pediatras del Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay confirmaron que una beba de un año y cuatro meses está internada en el nosocomio con lesiones provocadas por un presunto abuso. Además, explicaron que la menor se contagió de sífilis y está bajo tratamiento.Por otra parte,La doctora Laura Esquivo, confirmó aque el pasado sábado, "durante la Semana Santa, ingresó por Guardia una beba con lesiones sospechosas de abuso. Por tal motivo, se hicieron los estudios correspondientes y las sospechas son muy fuertes", dijo la médica.Asimismo,", remarcó la doctora.Por otra parte, agregó queAl respecto, los especialistas del Hospital Urquiza de Concepción del Uruguay, aclararon que la mencionada enfermedad, "solamente se contagia a través de la madre durante el embarazo o por vía sexual, pero en este caso es por transmisión sexual", aclaró la doctora.En referencia a la denuncia, explicaron que la misma se realizó el pasado sábado y hasta "este jueves, no vino ninguno de los oficiales al hospital y no sabemos qué se está haciendo sobre el caso", afirmó visiblemente ofuscada la doctora Belén Bejarano y sostuvo como agravante de la aberrante situación queAnte la falta de respuestas de la Justicia y de las autoridades del COPNAF, las doctoras señalaron que "la situación es frustrante", afirmó la doctora Esquivo. Además, explicaron lo que se tiene pensado hacer ante la inacción de los organismos competentes. Al respecto, remarcaron que "la nena del hospital no se va hasta que tengamos una respuesta sólida y una solución porque la vida de la nena corre riesgo en su casa y por eso va a quedar en el hospital", sostuvo la doctora.Consultadas las especialistas por la madre de la menor, las doctoras Esquivo y Bejarano, señalaron que ", pero solamente sabemos eso", explicó Bejarano y describió que "es una madre de riesgo que tuvo una nena de riesgo y las personas del COPNAF solamente vinieron el sábado y después no aparecieron más", disparó la doctora en diálogo conEn referencia a la salud de la niña supuestamente abusada, la especialista señaló que