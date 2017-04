Acreedores de Waigel definirán si aceptan o no un acuerdo de pago

Este jueves a las 20 en la sala de la Biblioteca Popular Orientación de Crespo, el Dr. Moro dará a conocer a sus clientes los alcances de una propuesta de acuerdo, ofrecida por la familia de Fermín Waigel. Allí, los damnificados deberán decidir si aceptan o no, esta alternativa que es exclusiva para los 80 a 90 acreedores que forman parte del expediente "López, Héctor Vicente y otros c/ Waigel Nancy (o Nanci) del Carmen y otros s/ Ordinario (Conc. y Quiebra)", en trámite por ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 9 de Paraná.



La reunión había sido pospuesta la semana pasada, habida cuenta de que por confusiones organizativas, no se encontraba presente un grupo mayoritario de quienes deberán tomar la decisión, publicó FM Estación Plus Crespo