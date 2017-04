Desapareció una joven que recibió amenazas luego de terminar una relación

Yanina Elisabeth López tiene 29 años y dos hijos. El lunes por la mañana se fue de su casa y esa noche envió un mensaje a sus hermanas diciendo que tenía que proteger a sus hijos. La familia realizó la denuncia en la Subcomisaría 3ª de Santa Fe.La semana pasada Yanina tomó la decisión de separarse de su pareja y a los pocos días comenzó a recibir amenazas anónimas. "Ella las denunció", recordó su hermana Stella López, y comentó que la relación con su ex "era mala".El lunes, la joven de 29 años se levantó temprano y salió de su casa, en Ayacucho al 4,300, antes de que sus hijos (una adolescente de 13 años y un nene de nueve) la vean. "Es raro que se haya ido así, sin decir nada y sin su moto", explicó Stella.Antes de las 22 otra de sus hermanas pudo intercambiar unos mensajes de whatsapp con Yanina. "Sólo le dijo «Tengo que proteger a mis hijos» y no volvió a responderle", contó Stella y remarcó que toda la familia está desesperada."Queremos que aparezca, que dé señales. Queremos saber si está bien. Sus hijos la están esperando", dijo su hermana y agregó que el ex marido dice que no sabe nada.Yanina mide 1,55 metros y es de contextura mediana. Al momento de salir de su casa tenía una calza negra con detalles en verde. Cualquier información sobre ella puede comunicarse al 155566356 o a la subcomisaría 3ª al 4578906.