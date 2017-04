Ponen en marcha sistema para combatir el robo de celulares: Cómo funciona

"Nominatividad en telefonía móvil" es el nombre del sistema que entra en vigencia hoy y con el que el gobierno nacional pretende bajar el número de robos de celulares en el país.



Los usuarios deberán informar que son titulares del teléfono asociando con su DNI. En caso de ser víctima de un robo, desde cualquier teléfono, podrá denunciar el caso llamando al *910 y la compañía en el acto lo bloqueará y no podrá ser utilizado nunca más. Esta medida, según se anunció, tendrá validez en todos los países del Mercosur.



El año pasado, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, había anunciado el lanzamiento de este programa. Justificó su creación al estimar que se robaban 175 teléfonos por hora y unos 4.195 aparatos por día en todo el país. "Esta es una medida que apunta a inhabilitar los celulares robados", explicó.





¿Cómo es el sistema de nominatividad?

Toda persona está obligada a transformarse en titular de su teléfono celular. Para ello deberá dar a conocer su número de DNI a las prestadoras del servicio.



¿Para qué servirá?

Se busca reducir los índices del robo de celulares que hay en el país. Según las estadísticas que maneja la Nación, hasta el año pasado se robaban más de 4.000 teléfonos por día.



¿Cómo funcionará?

La persona a la que le hayan robado el celular podrá denunciar llamando al *910 y con sólo aportar su DNI, la empresa bloqueará el teléfono para que no pueda ser usado por otra persona. Esta es una norma que estará vigente en todo el Mercosur.



¿Y si después recupero el teléfono?

Puede volver a llamar para informar que ubicó el aparato y que permitan autorizarlo.



¿Es obligatorio realizar este trámite?

Se ha establecido un plazo de seis meses y, si el usuario no confirma su identidad, la compañía estará obligada a darlo de baja.



¿Cómo se aplicará el sistema de nominatividad?

En principio, las compañías harán una campaña para que pueden informar el DNI por diversos sistemas, pero hasta el momento no confirmaron cómo se hará. En un principio puede ser automático, a través de internet y de manera personal.



¿Puedo tener más de un teléfono a mi nombre?

Mientras informe cuál es su número de DNI podrá tener más de un teléfono sin ningún tipo de problemas.



¿Qué pasará si entrego el aparato a un pariente o a un allegado?

Debe informar que ese teléfono ya no es suyo y que ahora el titular es otra persona. Ese tercero también deberá informar su DNI.



¿Qué sucederá si no hago el trámite?

En caso de que la persona que se haya quedado con ese teléfono cometa algún tipo de ilícito, el titular de la línea será penalmente responsable, ya que el aparato quedará registrado a su nombre.



¿Quiénes deben dar a conocer su DNI?

Están obligadas las personas que pagan mensualmente un plan o que tengan el servicio prepago, según se dispuso en la reglamentación.



¿Y si cambian de chip?

Este es un sistema que sirve para bloquear los teléfonos y no las líneas. Es decir, no importa qué chip le pongan, igual el teléfono quedará fuera de servicio.

Fuente: La Gaceta