Advierten que la tasa de mortalidad materna sigue siendo muy alta en Argentina

En Argentina, la tasa de mortalidad materna sigue siendo muy alta, y el aborto inseguro está entre las primeras causas (se hacen unos 500.000 abortos clandestinos por año, 80.000 mujeres deben ser hospitalizadas por complicaciones y 100 mueren). Argentina había asumido el compromiso de reducir para 2015 un 75% la mortalidad de las mujeres en el embarazo, parto y puerperio desde 1990. No sólo que no logró cumplir con este Quinto Objetivo de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas sino que los resultados estuvieron muy lejos: para entonces la tasa debería haber bajado a 1,3 muertes por 10.000 nacidos vivos, pero la cifra de ese año fue de 3,2. Por eso Argentina es desde hace años ejemplo de país "estancado".



"Todavía estamos muy lejos de la meta que Argentina se comprometió a lograr, aún se debe bajar un 50% la tasa de mortalidad materna. Esta experiencia de la provincia es muy alentadora, y debería ser de interés nacional implementar todas las estrategias posibles para que la mortalidad baje en todas las provincias, sobre todo en las del noroeste y noreste, donde las tasas son altísimas -dice Mabel Bianco, al frente de FEIM-. Falta articulación entre entes municipales y provinciales, que haya un claro sistema de derivación y el acceso a los métodos anticonceptivos, el aborto inseguro sigue siendo el principal problema".



Jorge Vinacur es el coordinador de la Comisión de Salud Pública de Sogiba (Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires). Explica que la mortalidad materna en Argentina se mantiene prácticamente estable desde hace unos 20 años, y que las pequeñas variaciones a veces no tienen que ver con que hayan muerto más mujeres sino con que hayan nacido menos bebés. También habla de las enormes diferencias que hay en Argentina: a mayor pobreza, mayor mortalidad. Mientras que en la ciudad de Buenos Aires la tasa es de 1,8, en La Rioja llega a 15,9, es decir, ocho veces más alta.



Vitacur habla de las causas de la mortalidad, y entre las más frecuentes están las enfermedades previas de las mujeres que el embarazo termina por agravar. Y también habla del aborto inseguro, que se lleva un 25% de estas muertes: "Desde ya que si se legaliza el aborto este 25% de muertes se acaban enseguida, que es lo que ocurre en el primer mundo". Luego están las infecciones, las hemorragias y la hipertensión. También cuenta que las muertes por accidentes, homicidios y suicidios se contabilizan por otro lado, y las que ocurren después de la sexta semana de nacido el bebé también, y que los organismos internacionales suelen cargarle un 50% más a la tasa de mortalidad oficial del país porque consideran que está subregistrada la causa materna de la muerte de la mujer. Por eso en este momento se está haciendo (el Ministerio de Salud con la Dirección de Estadísticas e Información de Salud y la Dirección de Maternidad e Infancia) un estudio de recolección de datos para mostrar que las estadísticas nacionales son veraces.



Fernando Zingman, especialista en Salud de UNICEF, también aplaude a la provincia, a la que acompañan en el programa de Maternidades Seguras: "Ojalá sea un quiebre de la tendencia, y si es así, hay que sostener el programa y profundizarlo". Habla de la importancia de la buena atención en las guardias, y de que los partos se realicen en instituciones adecuadas con anestesistas y sangre segura.



"Es una muy buena noticia quebrar la subida de la mortalidad, y se debe a que ante cada muerte materna en la provincia de Buenos Aires se está haciendo una suerte de autopsia, un monitoreo para ver qué es lo que pasó: si hubo pocas consultas durante el embarazo, si falló la acción médica o los insumos. Si se demuestra que el programa de Buenos Aires funciona es una obligación del Ministerio replicarlos en el resto del país", asegura Mario Sebastiani, al frente de Asumen (Alianza Argentina para la Salud de la Madre, el Recién nacido y el Niño). "Argentina viene caminando cada vez mejor con la anticoncepción, pero aún hay provincias en las que por temas políticos o religiosos los anticonceptivos no llegan a las mujeres. Y otro tema es el del aborto inseguro. Como todavía está claro que no se va a legalizar al menos debería haber servicios más amigables, así las mujeres se animan a consultar más rápidamente.

