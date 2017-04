Impulsan la vuelta de los trenes de pasajeros para la Mesopotamia

"Hemos presentado al equipo del Plan Belgrado que encabeza el Dr. (José) Cano un proyecto para reactivar los trenes de pasajeros en la Mesopotamia", afirmó Emilio Franchi.



El titular de Trenes Especiales Argentinos explicó que proponen ser gerenciadores y lograr en el corto plazo con el material que tienen, más los del Estado que están desperdigados por todo el país y "que claramente se pueden recuperar", tres servicios semanales entre las Estaciones Federico Lacroze (Buenos Aires) y Posadas (Misiones); uno de esos servicios -precisó- sería "directo", por lo que solo se detendría para cambiar de locomotoras y personal, y los otros dos del tipo "lechero", es decir parando en todas las Estaciones.



Pero además dijo que en su proyecto "Entre Ríos es clave" y "fundamentalmente Basavilbaso", porque desde su Estación deben partir servicios a Paraná, Concepción del Uruguay, Villaguay y Concordia, y lógicamente con horarios que permitan a los viajeros combinaciones con los servicios interprovinciales. "En "Basso" -por ser un nudo ferroviario-debe funcionar un taller de alistamiento rápido", indicó.



"Nos respalda toda nuestra experiencia, la de haber brindado durante 8 años servicios con tarifas sociales y sin haber recibido subsidio alguno del Estado, recorriendo más de 2 millones de kilómetros y transportamos más de 1,5 millones de pasajeros y pese a las trabajas que sufrimos (y que muchos conocerán) pudimos mantenerlo y ganar la elección de la gente", remarcó.



"La vuelta de los trenes de pasajeros en la Mesopotamia reviste una importancia social muy, muy grande. Hay cientos, miles de familias de compatriotas y hermanos paraguayos que no tienen medio de transporte desde que suprimieron el tren. En nuestra iniciativa lograríamos equilibrio económico con tarifas, para el caso de la Clase Turista de un 65% más barato que un servicio similar en micro y del 50% para la Clase Primera".



Franchi recordó en declaraciones a FM Riel que al servicio del Gran Capitán lo mantuvo hasta que "nos lo sacaron por izquierda", y aseguró "nos secuestraron el tren, delincuentes de un gremio que ya fueron procesados (por graves cargos) y seguramente dentro de poco deberán afrontar el Juicio Oral y Público".



El empresario dijo advertir que la administración del Ingeniero Mauricio Macri tiene disposición de ir atendiendo las causas populares, y el tren en la Mesopotamia es una de ellas. "El tren es una necesidad", enfatizó.



Con ese criterio dijo descontar el acompañamiento de los gremios ferroviarios porque "sin trenes no hay trabajo", y es precisamente lo que su iniciativa permite generar.



Seguidamente dijo que la infraestructura de la Línea Urquiza permite claramente la vuelta de los trenes. Y respondiendo a quienes lo cuestionan amparándose en que se necesitan millonarias inversiones en las vías dijo: "les pregunto a todos los que piensan que hasta que no se tengan vías nuevas no puede correr un tren si esa lógica también la aplican para las rutas. O acaso si una ruta está rota se la cierra hasta que se haga nueva".



Para el empresario en materia ferroviaria "no hay mejor conservación que el uso" porque "si dejamos las vías abandonadas al poco tiempo se convierte en olvidada y blanco de la depredación y el robo".



Y además sostuvo que "dónde pasa un tren de cargas pasa un pasajero 20 km/h más rápido", y "en definitiva el tiempo lo elige la gente, tiene la opción. ¿Por qué el Gran Capitán cada vez llevaba más gente?".