Facebook planea incorporar realidad aumentada

Vestido con su típica remera gris y jeans. Así dio comienzo Mark Zuckerberg al evento anual para desarrolladores de Facebook, que comenzó hoy en San José, California, y terminará mañana. Son dos jornadas intensas con decenas de presentaciones en simultáneo.



Luego de algunas bromas, que la audiencia festejó con risas y aplausos, Zuckerberg anunció lo que dijo será, de aquí y en los próximos años, el principal foco de atención de la plataforma: realidad aumentada.



Así anunció que la cámara integrada a Facebook funcionará como una suerte de "ventana digital" hacia el mundo. "Necesitamos una plataforma abierta para que cualquier desarrollador pueda crear realidad aumentada", dijo el CEO de la compañía.



Zuckerberg mostró cómo se plasmará esta tecnología con diferentes ejemplos. Así, desde el teléfono se podrían colocar efectos 3D sobre imágenes en 2D para, por ejemplo, añadir delfines bailarines, una nube con lluvia, un accesorio o incluso para compartir datos con otro usuario, como la cantidad de kilómetros recorridos, por ejemplo.



También se podrán hacer dibujos o notas digitales que sólo podrán leerse cuando se apunte el teléfono hacia la superficie donde se encuentre el mensaje digital. Tal como ocurre con Pokémon Go, las criaturas sólo se pueden descubrir si se miran a través del móvil. En este caso sería similar, sólo que cada usuario será quien pueda crear objetos o gráficos digitales para ubicarlos donde sea.



La tecnología también tendría otros usos más prácticos. Con realidad aumentada se podrá apuntar la cámara a cualquier producto y conocer su valor, ver los comentarios de otros usuarios e identificar dónde se puede adquirir.



Para disfrutar de todas estas opciones sólo bastará con usar la cámara nativa de Facebook. No se requerirán aplicaciones extra, de ahí que Zuckerberg dijera que se trata de convertir la cámara en una verdadera plataforma abierta para crear realidad aumentada.



Este proyecto recibe el nombre de Efectos de Cámara (Camara Effects), y puede hacer todo lo mencionado anteriormente porque tiene la capacidad de reconocer los objetos en las fotos, es decir que gracias a la inteligencia artificial sabe ver su forma, sus dimensiones e incluso puede clasificarlos. Para esto emplea un sistema de localización y mapeo en simultáneo (SLAM, por sus siglas en inglés).



La plataforma incluye dos productos: Frames Studio y AR Studio. El primero es un editor creativo online disponible para todo el mundo que permite diseñar marcos para fotos de perfil o para la nueva cámara de Facebook.



Por su parte, el AR Studio, disponible desde hoy para aplicaciones beta, se emplea par crear máscaras, efectos de script, marcos animados y otras tecnologías de realidad aumentada que reaccionan al movimiento, el ambiente, o las interacciones durante transmisiones en vivo.



Esta función ya está disponible para desarrolladores a partir de hoy. Tal como dijo Zuckerberg, este tipo de tecnología es incipiente y falta un tiempo hasta que se desarrolle del todo pero, de seguro el futuro viene con una capa de realidad aumentada adherida a él.



Durante la charla inaugural, Zuckerberg también hizo alusión al asesinato de Cleveland, que fue transmitido por Facebook. No es la primera vez que un incidente violento se difunde por medio de esa y otra redes sociales. En este sentido, el CEO de la empresa dijo que todavía hay mucho por hacer en materia de seguridad.



"Recordemos la tragedia de Cleveland. Nuestros corazones están con la familia y amigos de Robert Godwin. Nosotros tenemos mucho trabajo, tendremos que dar todo lo que podamos para prevenir que sucedan tragedias como esta", destacó.