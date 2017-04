Nueva medida de fuerza en la Cooperativa Eléctrica de Concordia

Al respecto, el secretario general del gremio a nivel local, Walter Corrado, explicó que "nos llegó una notificación de la Federación de Trabajadores de Luz y Fuerza, en donde se nos comunicó que a partir de las cero horas de este martes habrá un paro progresivo, con asistencia a los lugares de trabajo".



Detalló que la modalidad "es de tres horas de medida de fuerza durante este martes, cuatro horas el miércoles, cinco el jueves y el viernes jornada completa".



La protesta repercutirá en Concordia resintiendo la normal atención al público en la Cooperativa Eléctrica "desde las 10 de este martes y hasta a las 13 horas", comentó Corrado.



Solamente se respetarán las guardias mínimas obligatorias.



"En realidad lo que se está pidiendo es una recomposición salarial", aclaró el gremialista. Agregando que "no estamos pidiendo aumento, sino que venimos atrasados con los salarios por la inflación".



En ese marco, se quejó de que en la actualidad ya se lleva cuatro meses de pérdida salarial.



Por último, Corrado denunció que el último acuerdo alcanzado a nivel local, luego de jornadas de trabajo a reglamento en la Cooperativa Eléctrica de Concordia, no se está cumpliendo.



"Termina este conflicto por el tema salarial y seguramente vamos a seguir con eso", adelantó el referente sindical. Subrayando que por ahora "no queremos mezclar un tema con el otro".



"La Cooperativa Eléctrica sigue sin cumplir con lo que se había comprometido y eso habla de su poca seriedad a la hora de encarar el tema", remató en declaraciones a Diario Río Uruguay.