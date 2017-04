Emotiva carta de docente que fue maestra del hincha asesinado en Córdoba

"Emanuel fue alumno nuestro hace algunos años ya", comienza la carta que publicó en su cuenta de Facebook Nany Arias, ex maestra de Emanuel Balbo."En el 2012, si mal no recuerdo, el hermano más chico de los tres Balbo que tuve de alumnos, falleció cuando iba en moto con otro chico a comprar al kiosco. Estaban parados en el semáforo y un auto, el conductor de un auto que corría picadas, los arrastró media cuadra", reza el escrito."Apeló a lo peor de la sociedad, sabía que acusar a Emanuel de ser hincha de Talleres iba a iniciar la trifulca, no sé si sabía que iba a terminar matando otra vez, lo que sí sé es que no le importó, que sabiendo que podía dañar actuó sin culpa y con la complicidad de una sociedad que cree que puede atacar al otro porque es diferente", opinó."No tardaron en decir en los medios que estaba robando. No era así. Y una vez más, si hubiese sido así ¿vale matar por eso? No quisiera estar en la conciencia de quienes empujaron, golpearon, participaron por acción o por omisión en vísperas de las Pascuas en un acto de violencia que terminó con la vida de un joven de 22 años", reflexiona la maestra.