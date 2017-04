"Quiero que no salga más de la cárcel", dijo la hermana de Wagner

Sebastián Wagner apareció en la casa de su madre en Moreno, el martes 4 de abril pasado, tres días antes de la desaparición de Micaela. "Estaba como si nada. Visitó a vecinos y fue a comprar carne para comer un asado", recordó la joven, quien enseguida aclaró que hacía más de diez años que no lo veía. Es que en 2010 su hermano había sido denunciado por dos abusos sexuales contra dos jóvenes universitarias en Entre Ríos y condenado a nueve años de prisión.



"Sebastián estaba armado", destaca a y explica que les recomendaron no hablar sobre la detención de su padre (acusado de ayudar a Wagner a escapar), aunque aclara que "no tiene nada que ver" ya que "estaba amenazado por Sebastián y nos quiso cuidar". Fabián Ehcosor, que presta servicio en la Policía Municipal de Malvinas Argentinas, fue detenido el jueves 6 pasado.



Dos días después de la detención de su padrastro, Wagner volvió a aparecer por Moreno y se resguardó en una casilla ubicada al lado de la casa de su madre, también propiedad de la familia. "Yo me quedé encerrada en mi casa, me escondí debajo de la cama y esperé a que mi mamá y mi hermano volvieran de avisarle a la policía que Sebastián estaba ahí. Tenía mucho miedo. Desde 2010 que para mí Sebastián dejó de ser mi hermano. Es horrendo todo lo que hizo", opinó. "Es horrendo que maten a las mujeres, pero más horrendo es que sea tu hermano quien lo haga". Paula pidió que el asesino confeso de la joven uruguayense "no salga más de la cárcel", dijo a Perfil.



Tras la denuncia de Gabriela, madre de Wagner, la policía rodeó la casilla en donde se escondía y lo detuvo. Al día siguiente, en Gualeguay, encontraron el cuerpo sin vida de Micaela.



"El destino lo hizo volver y yo lo entregué, sé que esto va a terminar mal, pero no quiero sentirme culpable de lo que hice, quiero paz en mi alma, aunque me juzguen, quiero paz", contó esta semana Gabriela a Radio 9, de Gualeguay. "Yo crié a un chico bueno, si no miren a Maxi (por el gemelo de Wagner). Jamás lo escondí, como dicen y yo lo entregué a las autoridades porque así tenía que ser, pero no para salvarme, como dicen, lo hice por Micaela, para que descanse en paz y para que no haya nunca más otra Micaela".



"No lo queremos ver más. No tiene que salir más de la cárcel porque es una persona enferma, que no puede estar en la calle", argumentó su hermana menor. "Me da mucha vergüenza ser la hermana de Sebastián, por eso no podría hablarle a la familia de Micaela, aunque nosotros no tengamos nada que ver".