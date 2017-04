Durante la semana, el río Uruguay bajará su caudal y luego se mantendrá estable

La crecida del río Uruguay por las intensas lluvias registradas más al norte en los últimos días, generaron que el caudal frente al puerto de Salto, en la República Oriental del Uruguay, y Concordia, estuviera al límite, sobre el muelle.



Según informaron desde Salto Grande el nivel de las aguas no causaría problemas de ningún tipo, pero además anticiparon que, en los próximos días, las aguas volverán a su cauce normal.



"Es eso nomás, llovió mucho, el río creció, ahora puede ser que suba un poquito pero ya baja de nuevo, no hay mayores previsiones que hagan pensar que las lluvias podrán afectar a nuestro departamento", dijeron fuentes técnicas del complejo hidroeléctrico binacional.



"No tiene nada que ver con lo que pasó en Artigas, allá el desborde del río Cuareim afecta mucho más por la situación de la propia ciudad, que lo que pueda llegar a pasar en Salto", comentaron los informantes.



Desde el departamento de Hidrología de la represa de Salto Grande, informaron que el río Uruguay mostró un alto incremento de su nivel sobre nuestras costas en los últimos días, sin embargo, la cota en el puerto de Salto se mantendrá por debajo de los 10,30.



Asimismo, el nivel del embalse del lago de Salto Grande para los próximos días tenderá a ubicarse en los 35,30 metros de altura. Mientras que el vertedero de la represa de Salto Grande estuvo abierto hasta este lunes al mediodía. El caudal de agua evacuado se mantuvo entre los 12.500 metros cúbicos por segundo y los 13.500, lo que implica un nivel de evacuación medio y controlado.