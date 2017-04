Para jubilados: cómo hacer el cambio de banco para cobrar los haberes

La ANSES recuerda que a todos los jubilados y pensionados se les asigna un banco o Centro de Pago para cobrar sus haberes. Si desean solicitar el cambio de banco, solo podrán hacerlo luego de haber cobrado por primera vez en la entidad asignada y si esta figura en el listado de la ANSES, el cual podrá ser consultado desde www.anses.gob.ar , o bien, requerido en cualquier delegación del organismo.En el caso de que deseara cambiar por la institución de la cual ya es cliente y no figurase en la lista, deberá contar con la aceptación de esa entidad para el pago de sus haberes.La modificación se hará efectiva, aproximadamente, a los 60 días desde la comprobación de titularidad. Mientras tanto, el jubilado o pensionado continuará cobrando en su banco habitual.Desde el número gratuito 130, de lunes a viernes de 8 a 20: el titular o apoderado deben solicitar al operador el cambio, indicando el banco donde el jubilado o pensionado cobra y en cuál desea hacerlo. Posteriormente, el operador se comunicará únicamente con el titular para verificar la solicitud de cambio.Desde www.anses.gob.ar , con la Clave de la Seguridad Social.Desde www.anses.gob.ar , solicitando un turno previo: el titular deberá elegir la opción Turnos Online en la pantalla principal del sitio, luego Solicitar turno, Trámites Jubilados y Pensionados, Cambio de Banco. Allí se deberá colocar el número de CUIL y pulsar Continuar.La ANSES posee distintas bocas de pago (sucursales, Centros de Pago, Mini Centros de Pago, agencias móviles, oficinas de Correo). La entidad bancaria que más beneficios abona es el Banco de la Nación Argentina, quien posee mayor cantidad de sucursales (647 bocas de pago). Otro banco con volumen importante es el Supervielle con 79 Centros y Mini Centros de Pago.En aquellas localidades donde no existen entidades bancarias, los pagos se canalizan en Agencias Móviles (bancarias) o mediante Correo Argentino.La ANSES abona a través de su Red aproximadamente 8.200.000 beneficios previsionales, y casi la misma cantidad de prestaciones activas (Asignaciones Familiares, Prestación por Desempleo, Asignación Universal, PROGRESAR, Programa HOGAR).La ANSES recuerda que abona los haberes de todos los jubilados, pensionados y titulares de las Pensiones No Contributivas mediante la Cuenta Sueldo de la Seguridad Social, que consiste en una caja de ahorro gratuita, sin costo de mantenimiento ni comisiones, e incluye una tarjeta de débito que puede ser utilizada en cualquier cajero automático del país. Con ella, se realizan extracciones libres, compras con reintegros y descuentos, pagos de impuestos y servicios o transferencias por Internet.