Tragedia de El Palenque: Para la defensa "hay responsabilidades compartidas"

Policiales Juzgarán a un joven por la muerte de seis personas en un siniestro vial

Destruyeron mi vida y una familia completa

Este lunes comenzó el juicio contra Maximiliano Ariel De Giusto, el joven que en el año 2012, fue protagonista de un fatal accidente de tránsito ocurrido sobre la ruta nacional 12, a pocos metros del acceso a la localidad de El Palenque. En el hecho murieron seis personas y los informes dieron cuenta que De Giusto manejaba alcoholizado y unos 130 kilómetros por hora., Miguel Ángel Cullen, defensor de De Giusto.Entre los testigos que se presentaron ante el Juez Pablo Vírgala, estuvo Ángel Sixto Velazco, perito propuesto por la defensa. Según contó, tras el luctuoso hecho verificó el lugar del accidente para ver "qué elementos había y si son coincidentes con lo documentado por la policía".Consultado sobre el impacto que provocó la muerte de seis personas, indicó que "dentro de la accidentología vial hay que investigar todas las trayectorias previas para saber de dónde venían y cuál era el comportamiento de esos conductores para llegar a la colisión". Y agregó: "y eso es lo que van a demostrar los abogados. Una por no respetar la prioridad de paso de los que vienen por una vía de mayor jerarquía y tal vez el otro vehículo por venir a una velocidad superior a la permitida en ese tramo".Esa trágica noche, Daniela Restano , se había quedado en su casa ya que había optado por no ir a la fiesta de la cual había participado su familia. Perdió a su mamá, su papá y sus tres hermanos.A lo largo de estos años, ha tenido que salir adelante, "sobrellevándola", según contó a. A pesar de sus nervios confió en que "todo va a salir bien", aunque es consciente que "los años que le den (a De Giusto), no va a cubrir en nada nuestro dolor. Destruyeron mi vida y destruyeron una familia completa, a mis abuelos, a mis tíos, a todos"."Tengo fe que pase algunos años en la cárcel, que pague algo, por más que a nosotros no nos alcance. Por lo menos se podrá cerrar un capítulo que desde hace tiempo lo estamos esperando", agregó la joven para recordar que "cuando quedé sola tenía 20 años, y tuve que hacerme adulta en un abrir y cerrar de ojos".Omar Alberto Restano, María Mercedes Lovera, Andrea de los Ángeles Restano, José Luis Restano, María Belén Restano, y Javier Rolando Zaragoza fueron las víctimas fatales.