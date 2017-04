Malestar entre acreedores de Waigel por el cambio de juez que tramita la quiebra

"Quienes fuimos estafados por esta empresa, cada vez creemos menos en la Justicia, porque ya han pasado ocho años y salvo abogados, peritos, rematadores y acreedores privilegiados, la gran mayoría no cobró casi nada y con la inflación que hubo en ese tiempo, los más de $40.000.000 de deudas de Waigel en 2009, se siguen desvalorizando y evaporando y prácticamente nadie va a recuperar ni una mínima parte de su dinero, perdido vilmente", se quejó José Puntín, principal vocero de los "Acreedores Autoconvocados por la quiebra de Miguel Waigel y Cía.".



Y continuó: "Para colmo, ahora han designado al Dr. Ángel Luis Moia, para dirigir el Juzgado Civil y Comercial Nº 9 de Paraná, donde está esta quiebra".



Es que para los acreedores de la quebrada firma, "que hayan cambiado el juez, es un tremendo retraso".



"Moia representó a Miguel Waigel y Cía. cuando quebró, dejando una enorme deuda millonaria y perjudicando enormemente a más de 1.500 ahorristas, acreedores y personas que habían depositado su dinero allí o comprado material de manera anticipada y no retirada", argumentó Puntin.



"Salvo el Dr. Kisser, quien se abstuvo de apoyar este nombramiento, el resto de los senadores levantó la mano como si nada. Nos produce mucho malestar la forma tan light que se toma todo esto. Nosotros seguramente vamos a pedir que la causa se pase a otro juzgado, lo que generará nuevos retrasos".



Los acreedores de Waigel habían presentado notas explicando a los legisladores, sin éxito, cuál iba a ser el problema por el cambio de juez de la quiebra. Hicieron lo propio con la causa penal porque la tenía un juzgado provincial y pasó a uno federal, donde se tuvo que arrancar de cero. "Acá nos va a suceder lo mismo", estiman.



"Además, el ahora juez Ángel Moia, va a tener que excusarse en esta causa, en la que tuvo participación como abogado", agregó Puntin.



El vocero de los acreedores explicó que "eran varias la causas civiles y penales que se venían llevando adelante, para que se haga justicia y se puedan recuperar todas las propiedades y vehículos que la empresa en el período de sospecha desde 2006 en adelante, había pasado a nombre de terceros, muchos sin recursos. Ojalá que los bienes que se pudieron recuperar y los que ya están irregularmente a nombre de otros, puedan ser recuperados y rematados, para tener algo de dinero para repartir. Pero ahora, lastimosamente esto se va a frenar".



"En cuanto a la Dra. Tepsich (anterior juez), parecía que tenía intenciones de hacer justicia, investigando los extraños movimientos realizados por los ex dueños, que crearon muchas empresas fantasmas a nombre de ellos mismos y de otros, a las que habrían transferido bienes, sin que la Justica reaccionara cuando nosotros lo denunciamos públicamente. No entendemos, por qué esas firmas fantasmas siguen sin ser incluidas en la quiebra después del 2009. Este caso es escandaloso", finalizó Puntin. (El observador del Litoral)