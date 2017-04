Más de 14.000 personas recibieron la vacuna antigripal gratuita en Entre Ríos

En la programación de la campaña de vacunación antigripal 2017, que comenzó en marzo y se extenderá hasta agosto, se prevén las dosis suficientes para todos los entrerrianos contemplados en los grupos de riesgo. Para ello se dispuso la provisión de 222.571 dosis (de las cuales 66.432 son pediátricas y las restantes 155.139 son para adultos), con las que se garantiza su disponibilidad en los 357 vacunatorios distribuidos en la provincia.



Para una persona sana, que no tiene la inmunidad comprometida, el curso de la gripe no es grave, pero sí lo es para las personas de riesgo, por lo que es necesario otorgar una defensa extra. Incluso quienes se hayan vacunado en años anteriores deben volver a hacerlo porque las cepas del virus de la influenza cambian.



Deben recibir la vacuna los niños entre 6 y 24 meses; las embarazadas y puérperas; el personal de Salud; personal esencial (funcionarios del Gobierno, Policía, Gendarmería, Bomberos, Fuerzas Armadas); personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo como enfermedades crónicas (enfermedades respiratorias como asma, fibrosis pulmonar, broncoespasmo, entre otras); cardiopatías (valvuloplastías, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, miocardiopatías); pacientes oncológicos; obesos; diabéticos; y mayores de 65 años.



La responsable del PAI, Albana Gavini, manifestó: "La campaña se inició con mucha antelación respecto de la llegada del clima frío así que tenemos bastante gente vacunada a la fecha". No obstante, trascurren entre siete y 10 días desde la aplicación de la dosis hasta que se crean los anticuerpos, así que es mejor cuanto antes se aplique la vacuna.



Este año la campaña de vacunación antigripal comenzó el 21 de marzo, y en los primeros días se centró en vacunar embarazadas (por su condición en la cual la inmunidad se compromete) y el personal de Salud (que por su labor pueden estar expuestos al contagio). Sin embargo, "la vacunación se extendió al resto de los grupos, así que las personas se tienen que acercar a los vacunatorios: pueden ir tranquilos porque contamos con las vacunas suficientes para todos y cada semana estamos recibiendo nuevas dosis a buen ritmo", indicó Gavini.



Hasta el momento han arribado a la provincia 60.480 dosis, todas en presentación para adultos por lo que se espera que a partir de la semana próxima comiencen a llegar las pediátricas.



Finalizando la segunda semana de abril se habían aplicado 5.629 dosis al personal de salud, lo que representa más del 60 por ciento de este grupo; y se habían vacunado 1.618 embarazadas, cubriendo el 14 por ciento de la población prevista al inicio. Junto a las dosis aplicadas en los demás grupos (personal esencial, puérperas, niños de dos a ocho años y personas nueve a 64 años con alguna condición de riesgo, y mayores de 65) se han aplicado 14.311 dosis en la provincia.



Dónde vacunarse

La población contemplada en los grupos de riesgo debe acercase a los vacunatorios de toda la provincia para recibir la vacuna antigripal. "Teniendo en cuenta que para el grupo de entre 2 y 65 años la vacuna está indicada en caso de que tengan alguna enfermedad que implica una condición de riesgo, deben acudir con la prescripción médica donde se indique la patología que tienen para recibir gratuitamente la dosis", precisó.



Además de los 357 vacunatorios de centros de salud y hospitales, también se han habilitado postas sanitarias, como por ejemplo la ubicada en Casa de Gobierno. "En ese caso lo que se hace es acercar la vacunación a la gente que no puede salir en su horario de trabajo, siempre teniendo en cuenta que se vacuna a los grupos de riesgo", explicó Gavini. "Algo fundamental es que este año el grupo de riesgo de personal esencial se hizo extensivo a los tomadores de decisiones, es decir el gobernador, los ministros y los secretarios de salud, con la idea de que estén inmunizados y de este modo no desarrollen el síndrome gripal y no tengan que interrumpir sus funciones por dos o tres semanas".